“Sulmi i sotëm ndaj Libanin s’duhet të kishte ndodhur”! Trump zemërohet me Izraelin

“Sulmi i sotëm ndaj Libanin s’duhet të kishte ndodhur”! Trump zemërohet me Izraelin

Presidenti amerikan, Donald Trump tha se sulmi i Izraelit ndaj Libanit rrezikon të prishë atmosferën e mirë pak para se të përfundojë marrëveshja me Iranin, gjë që sipas daljes së informacionit mund të shqetësojë edhe Libanin.

Presidenti amerikan kërkon që të mos ketë sulme as nga Hezbollahu.

“Ky mund të jetë fillimi i një paqeje të gjatë dhe të bukur, le të mos e prishim!”, shkroi ai.

Ushtria izraelite sulmoi objektivat e Hezbollahut sot në periferitë jugore të Bejrutit, në fortesën e organizatës të njohur si Dahiya, sipas një deklarate të përbashkët nga Kryeministri Benjamin Netanyahu dhe Ministri i Mbrojtjes Israel Katz.

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