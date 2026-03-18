Sulmi amerikano-izraelit godet rezervuarët e gazit në Iranin jugor, ndalon prodhimin në dy rafineri

Një sulm ajror amerikano-izraelit goditi të mërkurën rezervuarët e magazinimit të gazit në fushën e Parsit Jugor të Iranit në qytetin jugor Asaluyeh, duke ndaluar prodhimin në dy rafineri me një kapacitet të kombinuar prej rreth 100 milionë metrash kub në ditë, transmeton Anadolu.

Sipas raportimit të agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve Fars, shpërthime të forta u dëgjuan në shumë vende rafinerie në Asaluyeh pas sulmit.

Media tha se disa rezervuarë magazinimi gazi dhe pjesë të infrastrukturës së rafinerisë u vunë në shënjestër në faza të ndryshme operative, duke përfshirë njësitë tre, katër, pesë dhe gjashtë.

Agjencia tha se punonjësit u evakuuan në zona të sigurta, ndërsa ekipet e zjarrfikësve dhe të shpëtimit po punojnë për të vënë nën kontroll flakët e shkaktuara nga sulmi.

Nuk ka patur informacione të menjëhershme për viktimat ose shkallën e plotë të dëmit.

Sulmi erdhi ndërsa SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri më tani rreth 1.300 njerëz, përfshirë Udhëheqësin Suprem të atëhershëm, Ali Khamenei.

Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shenjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe aviacionin.

Të ngjajshme

Gjykata në Tetovë refuzon kërkesën e Selës, pranon ndryshimet e Taravarit në ASH

Gjykata në Tetovë refuzon kërkesën e Selës, pranon ndryshimet e Taravarit në ASH

Gjykata Kushtetuese: Pendarovski dha informacione të pasakta për Ligjin e Gjuhëve

Gjykata Kushtetuese: Pendarovski dha informacione të pasakta për Ligjin e Gjuhëve

Rusia dënon vrasjen e përfaqësuesve të udhëheqjes së Iranit

Rusia dënon vrasjen e përfaqësuesve të udhëheqjes së Iranit

Bujqit paralajmërojnë rritje të çmimeve, Ministria e Bujqësisë e ndjek situatën dhe nëse ka nevojë do të reagojë me masa konkrete

Bujqit paralajmërojnë rritje të çmimeve, Ministria e Bujqësisë e ndjek situatën dhe nëse ka nevojë do të reagojë me masa konkrete

2 ushtarë dhe 6 civilë të vrarë në Emiratet e Bashkuara Arabe nga sulmet iraniane

2 ushtarë dhe 6 civilë të vrarë në Emiratet e Bashkuara Arabe nga sulmet iraniane

Trump sugjeron “të përfundohet puna me atë që ka mbetur” nga Irani

Trump sugjeron “të përfundohet puna me atë që ka mbetur” nga Irani