Sulmi amerikan ndaj një anijeje të dyshuar me drogë vret tre persona në Paqësorin lindor
Ushtria amerikane njoftoi se ka kryer një sulm ndaj një anijeje në Paqësorin lindor duke vrarë tre burra. Zyrtarët e Komandës Jugore të SHBA-së thanë në një postim në X se inteligjenca kishte konfirmuar se anija po kalonte përgjatë Paqësorit lindor dhe ishte e angazhuar në operacione të “trafikut të drogës”.
“Tre narko-terroristë meshkuj u vranë gjatë këtij aksioni”, thuhej në postim. “Asnjë forcë ushtarake amerikane nuk u lëndua.”
Të premten, ushtria amerikane tha se kreu një tjetër sulm ndaj një anijeje të akuzuar për kontrabandë droge në Oqeanin Paqësor lindor. Ky sulm vrau gjithashtu tre burra, duke e çuar numrin e të vdekurve në sulme të tilla nga SHBA-të gjatë disa muajve të fundit në më shumë se 200 persona.
Administrata Trump ka deklaruar se SHBA-të janë në konflikt të armatosur me kartelet e drogës në Amerikën Latine, duke i akuzuar ata për përmbytjen e komuniteteve të vendit me drogë. Por Shtëpia e Bardhë nuk ka dhënë prova përfundimtare se anijet janë të përfshira në trafikun e drogës, duke nxitur debat në lidhje me ligjshmërinë e sulmeve të tilla si ato të kryera të premten dhe të shtunën.
Ekspertët dhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut kanë sfiduar ligjshmërinë e sulmeve, me Human Rights Watch dhe Amnesty International që thonë se operacionet përbëjnë vrasje të paligjshme.