Sulmi ajror izraelit godet një ndërtesë në Gaza

Izraeli kreu një sulm ajror në një ndërtesë në lagjen Al-Nasr në Qytetin Gaza, me pamjet që tregojnë palestinezët teksa shpërtheu një shpërthim dhe pluhuri mbushi rrugën, raporton Anadolu.

Izraeli vazhdon ofensivën e tij në Gaza, e cila ka vrarë të paktën 64.700 palestinezë që nga tetori i vitit 2023, si dhe ka zhvendosur qindra mijëra njerëz dhe ka shkaktuar një uri të rëndë duke marrë të paktën 411 jetë, përfshirë 142 fëmijë.

Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhër-arreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.

