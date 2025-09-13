Sulmi ajror izraelit godet një ndërtesë në Gaza
Izraeli kreu një sulm ajror në një ndërtesë në lagjen Al-Nasr në Qytetin Gaza, me pamjet që tregojnë palestinezët teksa shpërtheu një shpërthim dhe pluhuri mbushi rrugën, raporton Anadolu.
Izraeli vazhdon ofensivën e tij në Gaza, e cila ka vrarë të paktën 64.700 palestinezë që nga tetori i vitit 2023, si dhe ka zhvendosur qindra mijëra njerëz dhe ka shkaktuar një uri të rëndë duke marrë të paktën 411 jetë, përfshirë 142 fëmijë.
Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.