Sulmet SHBA-Izrael kanë shkaktuar të paktën 500 milionë dollarë dëme në 21 vende historike të Iranit

Sulmet ShBA-Izrael kanë shkaktuar dëme prej 500 milionë dollarësh në 21 vende historike në Isfahan të Iranit, tha guvernatori.

Administrata e provincës është “plotësisht e përgatitur të kërkojë kompensim për dëmet në vendet historike përmes autoriteteve përkatëse kombëtare dhe ndërkombëtare”, njoftoi guvernatori i Isfahanit, sipas raportimit të premten nga Agjencia e Lajmeve Tasnim e Iranit në platformën X.

Tensionet rajonale në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur Izraeli dhe ShBA-ja nisën një ofensivë të përbashkët ndaj Iranit më 28 shkurt, duke vrarë deri më tani më shumë se 1.300 njerëz, përfshirë Udhëheqësin e atëhershëm Suprem, Ali Khamenei.

Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.

