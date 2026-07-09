Sulmet SHBA-Iran, çmimet e naftës bien me më shumë se 2%

Sulmet SHBA-Iran, çmimet e naftës bien me më shumë se 2%

Çmimet e naftës ranë me më shumë se 2% të enjten për shkak të shqetësimeve se inflacioni dhe një ekonomi e ngadalësuar mund të ndikojnë në kërkesën për naftë, edhe pse konflikti në rritje midis SHBA-së dhe Iranit kufizon furnizimin duke vonuar një rihapje të plotë të Ngushticës së Hormuzit.

Rreth 20% e furnizimeve globale me naftë kalonin nëpër ngushticë para luftës së Iranit. Kontratat e ardhshme të naftës Brent ranë me 1.92 dollarë, ose 2.5%, në 76.10 dollarë për fuçi në orën 13:26 EDT. Nafta e papërpunuar amerikane West Texas Intermediate ra me 1.61 dollarë, ose 2.2%, në 71.91 dollarë.

Të mërkurën, Brent u mbyll në nivelin më të lartë që nga 19 qershori dhe WTI u mbyll në nivelin më të lartë që nga 22 qershori.

Forcat e armatosura iraniane nisën sulme ndaj infrastrukturës ushtarake amerikane në shtetet e Gjirit të enjten, pas sulmeve amerikane në provincat bregdetare jugore dhe lindore të Iranit, duke e tensionuar më tej një marrëveshje armëpushimi tre-javore.

Sulmet ndodhën ditën kur Irani varrosi Udhëheqësin e tij Suprem të vrarë, Ajatollah Ali Khamenei, në faltoren e Mashhadit, kulminacioni i një jave me procesione dhe tubime masive mortore. Khamenei u vra në ditën e parë të luftës, më 28 shkurt.

“Ne presim që tensioni i ripërtërirë në Lindjen e Mesme midis SHBA-së dhe Iranit të jetë relativisht jetëshkurtër, sepse të dy vendet janë të kufizuara nga realitetet praktike ekonomike dhe politike”, tha në një shënim Vikas Dwivedi, strateg global i energjisë në Macquarie Group.

Marina e Gardës Revolucionare të Iranit tha se sulmet dhe ndërhyrja e SHBA-së në ridrejtimin e transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit po prishnin rihapjen graduale të rrugës ujore.

“Rrjedhat tona të vlerësuara të naftës nga Gjiri Persik u rikuperuan në mbi 80% të flukseve të para luftës brenda 10 ditëve të para pas rihapjes së Hormuzit, ndërsa tankerët e bllokuar nxituan të largoheshin nga Gjiri Persik, por u tërhoqën në nivelin e ulët prej 70% të normales pas sulmeve të fundit ndaj tankerëve”, thanë analistët në bankën amerikane Goldman Sachs në një raport.

Në SHBA, numri i amerikanëve që paraqitën kërkesa për përfitime papunësie ra javën e kaluar, duke mbështetur pikëpamjet e ekonomistëve se tregu i punës mbeti në një modalitet “punësim i ngadaltë, rritje e ngadaltë”, pavarësisht një ngadalësimi të ndjeshëm të rritjes së vendeve të punës në qershor.

Protokolli i takimit të Rezervës Federale të 16-17 qershorit tregoi shqetësimet e politikëbërësve në lidhje me inflacionin muajin e kaluar dhe ata “përgjithësisht prisnin që kushtet e tregut të punës të mbeteshin të qëndrueshme në afat të shkurtër, me shkallën e papunësisë që qëndronte afër niveleve aktuale”.

Presidenti i Rezervës Federale të Nju Jorkut, John Williams, tha të enjten se nuk priste një rritje të qëndrueshme të çmimeve të energjisë për pjesën tjetër të vitit, pavarësisht armiqësive në Lindjen e Mesme, dhe nuk pranoi të thoshte se çfarë vendimi do të merrte për normat e interesit në një takim politikash më vonë këtë muaj.

Kur Rezerva Federale rrit normat e interesit për të mbajtur inflacionin nën kontroll, kjo mund të zvogëlojë rritjen ekonomike dhe kërkesën për naftë.

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