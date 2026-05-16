Sulmet ruse me dron në Odesë, mbi 22 mijë banorë mbeten pa energji elektrike në Ukrainë
Më shumë se 22 mijë përdorues kanë mbetur pa energji elektrike pas një sulmi me dron rus gjatë natës në jug të rajonit të Odesë, njoftuan autoritetet lokale.
Sipas administratës së distriktit Izmail, sulmet dëmtuan linjat ajrore të energjisë elektrike, duke shkaktuar ndërprerje të furnizimit në 39 vendbanime.
Mediat ukrainase raportojnë se ekipet e energjisë ndodhen në terren dhe po punojnë për riparimin e defekteve dhe rikthimin e furnizimit me energji elektrike për banorët e prekur.