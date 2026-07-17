Sulmet ndaj infrastrukturës civile janë “të papranueshme”, thotë shefi i OKB-së mes përshkallëzimit SHBA-Iran
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, mbetet “thellësisht i shqetësuar” për përballjen ushtarake në përshkallëzim mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, veçanërisht për sulmet ndaj infrastrukturës civile në Iran dhe pjesë të tjera të rajonit, tha zëvendëszëdhënësi i tij, transmeton Anadolu.
“Sekretari i Përgjithshëm mbetet thellësisht i shqetësuar për përshkallëzimin e vazhdueshëm ushtarak mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai është veçanërisht i shqetësuar për sulmet ndaj infrastrukturës civile në Iran dhe në të gjithë rajonin”, u tha gazetarëve zëvendëszëdhënësi Farhan Haq, duke i cilësuar sulme të tilla si “të papranueshme”.
Deklarata e Haq erdhi pasi forcat amerikane goditën pesë ura dhe disa zona në jug dhe juglindje të Iranit herët të premten, në natën e gjashtë radhazi të sulmeve.
Mediat iraniane raportuan se të paktën tetë persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në sulmet ndaj Bandar Abbas, Bandar Khamir, ishullit Qeshm, Sirik dhe Iranshahr.
Sipas raportimeve, një sulm amerikan goditi aeroportin e Iranshahr-it, duke plagosur një person dhe duke dëmtuar objekte elektrike dhe një rezervuar karburanti, ndërsa një kullë kontrolli detar në Portin Shahid Kalantari në qytetin juglindor Chabahar u shemb pas një sulmi të tretë ndaj objektit.
Haq përsëriti “bindjen e fortë” të Guterres se nuk ka zgjidhje ushtarake për mosmarrëveshjen mes Washingtonit dhe Teheranit.
Ai tha se shefi i OKB-së gjithashtu bëri thirrje për intensifikimin e përpjekjeve diplomatike drejt një zgjidhjeje “paqësore dhe të qëndrueshme”, duke shtuar se çdo marrëveshje duhet të përfshijë “rivendosjen e plotë të të drejtave dhe lirive ndërkombëtare të lundrimit në dhe përreth Ngushticës së Hormuzit”.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga shkurti, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një ofensivë të përbashkët kundër Iranit dhe Teherani u përgjigj me sulme me raketa dhe dronë ndaj vendeve të Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane.
Irani dhe SHBA-ja nënshkruan muajin e kaluar një memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani, me synim përfundimin e konfliktit dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje, por tensionet janë përshkallëzuar sërish ditët e fundit për shkak të Ngushticës së Hormuzit.