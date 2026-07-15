Sulmet izraelite vrasin të paktën 13 palestinezë në Gaza gjatë orëve të fundit

Sulmet izraelite vrasin të paktën 13 palestinezë në Gaza gjatë orëve të fundit

Të paktën 13 palestinezë u vranë dhe 18 të tjerë u plagosën në sulmet izraelite në Rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit pavarësisht armëpushimit, tha sot Ministria palestineze e Shëndetësisë në Gaza, transmeton Anadolu.

Sulmi ndodhi mes shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit nga Izraeli që është në fuqi që nga 10 tetori 2025. Ministria tha se trupat e 13 palestinezëve u sollën në spitale në të gjithë enklavën, përfshirë 12 persona të vrarë rishtazi dhe një person që vdiq nga plagët e mëparshme.

Ajo shtoi se disa viktima mbeten të bllokuara nën rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe mbrojtjes civile ende nuk janë në gjendje t’i arrijnë ata.

Që nga fillimi i armëpushimit, ministria tha se sulmet izraelite kanë vrarë 1.123 palestinezë dhe kanë plagosur 3.616 të tjerë ndërsa janë gjetur 800 trupa.

Ministria tha se numri i përgjithshëm i të vrarëve nga sulmet e Izraelit në Gaza që nga 8 tetori 2023 është rritur në 73.246, me 173.727 të tjerë të plagosur përveç shkatërrimit të përhapur që prek rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.

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