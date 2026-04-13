Sulmet izraelite vrasin 34 të tjerë në Liban, numri total rritet në 2.100
MARKETING
Ministria e Shëndetësisë e Libanit ka bërë të ditur se 34 persona të tjerë janë vrarë dhe 174 janë plagosur nga sulmet izraelite gjatë 24 orëve të fundit, transmeton Anadolu.
Ministria libaneze tha se numri i viktimave që nga 2 marsi ka arritur në 2.089, ndërsa 6.762 persona të tjerë janë plagosur.
Sipas të dhënave, viktimat përfshijnë 252 gra dhe 166 fëmijë, ndërsa përkatësisht 1.132 gra dhe 648 fëmijë janë plagosur.
Ushtria e Izraelit ka zgjeruar ofensivën e saj ajrore dhe tokësore në të gjithë Libanin që nga një sulm ndërkufitar nga Hezbollahu më 2 mars, pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi që hyri në fuqi në nëntor 2024.
Përshkallëzimi vjen në mes të tensioneve rajonale që burojnë nga ofensiva e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, e cila ka shkaktuar më shumë se 3.300 viktima që nga 28 shkurti.
Të shtunën, SHBA-ja dhe Irani zhvilluan bisedimet e tyre të para të drejtpërdrejta në Pakistan me synimin për të zgjidhur konfliktin, por negociatat përfunduan pa marrëveshje.
Libani dhe Izraeli pritet të zhvillojnë takimin e tyre të parë më 14 prill në Washington për të siguruar një armëpushim dhe për të nisur bisedime të drejtpërdrejta.
Izraeli mban të pushtuara zona në jug të Libanit, disa prej dekadash, që nga konflikti i mëparshëm midis tetorit 2023 dhe nëntorit të vitit pasues.