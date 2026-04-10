Sulmet izraelite vrasin 24 persona në Libanin jugor, goditën 52 zona në orët e fundit
MARKETING
Sulmet izraelite në Libanin jugor vranë 24 persona gjatë 24 orëve të fundit, tha Ministria libaneze e Shëndetësisë të enjten, ndërsa sulmet goditën të paktën 52 qytete dhe zona në të gjithë jugun e vendit, transmeton Anadolu.
MARKETING
Sulmi më vdekjeprurës shënjestroi një ndërtesë banimi në qytetin jugor të Zrariyeh, duke vrarë 10 persona, përfshirë gra dhe fëmijë, tha agjencia shtetërore e lajmeve të Libanit.
Shtatë persona të tjerë u vranë në një sulm të veçantë në Abbassiyeh, dhe tre të tjerë u vranë dhe pesë u plagosën në Jibsheet.
Në Borj Qallawiyeh, katër ndihmës mjekësorë u vranë në një sulm izraelit që shkatërroi gjithashtu shtëpi, dyqane, një xhami dhe një qendër të mbrojtjes civile.
Sulmet izraelite goditën gjithashtu dhjetëra qytete dhe fshatra në të gjithë Libanin jugor, duke përfshirë Bint Jbeil, Khiam, Tyre Debba, Bazouriyeh, Kafra, Harouf, Tebnine dhe Touline.
Në Bejrut, avionët luftarakë izraelitë goditën për herë të dytë brenda disa orësh zonën Shiyyah në periferinë jugore.
Sulmet erdhën ndërsa ushtria izraelite vazhdoi sulmin e saj të zgjeruar në Liban që nga e mërkura, duke vrarë mbi 303 persona dhe duke plagosur 1.150 të tjerë, sipas Mbrojtjes Civile Libaneze.
Ofensiva vazhdoi pavarësisht një armëpushimi dyjavor të shpallur të martën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani, të ndërmjetësuar nga Pakistani, si pjesë e përpjekjeve për të arritur një marrëveshje më të gjerë për të ndaluar një konflikt të nisur nga Washingtoni dhe Tel Avivi kundër Teheranit më 28 shkurt që ka lënë mijëra të vrarë dhe të plagosur.
Ndërsa Islamabadi dhe Teherani thanë se armëpushimi përfshin Libanin, Washingtoni dhe Tel Avivi e mohuan këtë.