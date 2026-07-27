Sulmet izraelite synojnë Libanin jugor, pavarësisht marrëveshjes kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja

Sulmet izraelite synojnë Libanin jugor, pavarësisht marrëveshjes kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja

Granatimet e artilerisë izraelite synuan zona në Libanin jugor, ndërsa ushtria kreu shpërthime brenda lagjeve të banuara në qytetin Markaba, pavarësisht një marrëveshjeje kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja mes Bejrutit dhe Tel Avivit, sipas mediave libaneze, transmeton Anadolu.

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Zjarri i artilerisë goditi periferitë e qyteteve Tallouseh dhe Markaba në distriktin Marjayoun, duke shkaktuar zjarre, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve NNA.

Ushtria izraelite gjithashtu kreu shpërthime brenda lagjeve të banuara në Markaba, ku u dëgjuan shpërthime të njëpasnjëshme dhe nga zona u ngritën re tymi, shtoi agjencia.

Një dron izraelit hodhi një bombë zanore në qytetin Al-Mansouri në Tyre, pa u raportuar për të lënduar, sipas NNA-së.

Mediet libaneze raportuan gjithashtu se dronët izraelitë fluturuan mbi kryeqytetin Bejrut dhe periferitë e tij jugore.

Zhvillimet vijnë në një kohë kur vazhdojnë shkeljet izraelite të marrëveshjes kornizë të nënshkruar mes Libanit dhe Izraelit nën kujdesin e SHBA-së më 26 qershor.

Sulmet izraelite kanë vrarë 4.332 persona dhe kanë plagosur 12.236 të tjerë në Liban që nga 2 marsi, sipas shifrave zyrtare libaneze.

Izraeli ende pushton zona në jug të Libanit pavarësisht marrëveshjes, disa prej të cilave prej dekadash dhe të tjera që nga përballjet e viteve 2023-2024. Ai gjithashtu ka avancuar më shumë se 10 kilometra në territorin libanez gjatë ofensivës aktuale.

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