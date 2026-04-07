Sulmet izraelite në Gaza shkaktojnë 10 të vdekur dhe dhjetëra të tjerë të plagosur
Dhjetë palestinezë u vranë dhe 44 të tjerë u plagosën në sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit, tha Ministria e Shëndetësisë të martën, ndërsa Izraeli vazhdoi shkeljet e përditshme të një armëpushimi në fuqi që nga tetori i kaluar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria tha se viktimat e reja e çuan numrin e përgjithshëm të të vdekurve që nga tetori i vitit 2023 në 72.312, ndërsa 172.134 të tjerë janë plagosur.
Ministria tha se një numër viktimash mbeten të bllokuara nën rrënoja ose të shtrira në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe mbrojtjes civile nuk janë në gjendje t’i arrijnë ata.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, të paktën 733 palestinezë janë vrarë dhe 2.034 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga armëpushimi.
Marrëveshja kishte për qëllim t’i jepte fund një ofensive dyvjeçare izraelite në Gaza, e cila ka shkatërruar 90 për qind të infrastrukturës civile në enklavë. OKB-ja vlerëson kostot e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.