Sulmet izraelite në Gaza mes shkeljeve të armëpushimit vrasin 3 palestinezë, përfshirë një vajzë
Tre palestinezë, përfshirë një vajzë, u vranë dhe disa të tjerë u plagosën të enjten nga sulmet izraelite dhe të shtënat me armë në të gjithë Rripin e Gazës, mes shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit.
Burime mjekësore thanë për Anadolu se një palestinez u vra dhe disa të tjerë u plagosën, njëri prej tyre në gjendje të rëndë, kur një dron izraelit goditi një automjet civil në lagjen Tel al-Hava, në jugperëndim të qytetit të Gazës.
Në veri të Rripit të Gazës, forcat izraelite qëlluan për vdekje një vajzë palestineze në kokë, në Xhabalia, bëri të ditur një burim mjekësor për Anadolu.
Në jug të Gazës, një tjetër palestinez u vra dhe dy të tjerë u plagosën kur një dron izraelit goditi një motoçikletë në Khan Junis, sipas një burimi mjekësor.
Katër anëtarë të një familjeje të zhvendosur u plagosën gjithashtu kur artileria izraelite goditi një shkollë ku ishin strehuar palestinezë të zhvendosur në qytet.
Një burim mjekësor në spitalin Nasser tha se një burrë, bashkëshortja e tij dhe dy fëmijët e tyre mbërritën në spital me plagë të shkallëve të ndryshme, pasi granatimet goditën shkollën Mustafa Hafez.
Sipas burimeve lokale, një predhë artilerie izraelite goditi një tendë ku strehohej familja e zhvendosur, në oborrin e shkollës.
Automjetet ushtarake izraelite hapën gjithashtu zjarr të dendur drejt shtëpive dhe tendave ku strehoheshin persona të zhvendosur, në lindje të qytetit Hamad, në Khan Junis, thanë dëshmitarët.
Në Qytetin Gaza, ushtria izraelite goditi dy shtëpi të evakuuara në sulme të veçanta të enjten herët në mëngjes.
Sipas dëshmitarëve, një helikopter izraelit goditi një apartament të pabanuar në lagjen Rimal, ndërsa një dron shënjestroi një shtëpi të evakuuar, e cila ishte dëmtuar më parë nga bombardimet izraelite, në lagjen Nasr.
Ndërkohë, ushtria izraelite vazhdoi të hidhte në erë ndërtesa banimi në lagjet Tuffah dhe Shujaiya, në pjesën lindore të Qytetit Gaza.
Banorët vendas thanë se gjatë natës dhe në orët e para të së enjtes u dëgjuan dy shpërthime të fuqishme, si pasojë e operacioneve të shkatërrimit të ndërtesave.
Artileria izraelite bombardoi gjithashtu zonën përreth kryqëzimit Al-Sanafour, në lindje të Tuffahut, ndërsa automjetet ushtarake të dislokuara aty pranë hapën zjarr të dendur.
Sulmet ndodhën mes shkeljeve të përditshme izraelite të marrëveshjes së armëpushimit, e cila ka hyrë në fuqi më 10 tetor 2025. Deri të mërkurën, këto shkelje kishin shkaktuar vdekjen e 1.538 palestinezëve dhe plagosjen e 5.498 të tjerëve.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 74.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 175.000 të tjerë në Gaza, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës civile të enklavës është shkatërruar.