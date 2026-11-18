Sulmet izraelite me dronë vrasin 2 palestinezë në Gaza, pavarësisht armëpushimit
Dy palestinezë u vranë sot dhe disa të tjerë u plagosën nga sulmet me dronë izraelitë në Rripin e Gazës, thanë burime mjekësore për Anadolu.
Në Deir al-Balah, në Gazën qendrore, Fadi Nahid Ismail, 35 vjeç, u vra nga një sulm me dron izraelit, tha një burim mjekësor në Spitalin e Dëshmorëve të Al-Aksas. Dëshmitarët i thanë Anadolu-s se droni e shënjestroi Ismailin pranë stacionit të policisë në Deir al-Balah, në qendër të qytetit.
Ata shtuan se një tjetër dron izraelit i llojit kuadrokopter hodhi bombë mbi një automjet të parkuar pranë vendit të sulmit.
Ndërkohë, forcat izraelite kryen shkatërrim në shkallë të gjerë të shtëpive palestineze në lindje të kampit të refugjatëve Magazi, në Gazën qendrore, duke përdorur kuti të mbushura me eksplozivë, të lëshuara nga dronë kuadrokopter, thanë burime lokale.
Sipas tyre, dronët lëshuan disa kuti me eksplozivë mbi çatitë e shtëpive palestineze, të cilat më pas u shpërthyen nga distanca, duke shkaktuar shpërthime të fuqishme dhe dëme të mëdha në shtëpitë e shënjestruara dhe zonat përreth.
Në qytetin e Gazës, trupi i Thaer Ismail al-Wadiyeh, 32 vjeç, dhe disa palestinezë të tjerë të plagosur u dërguan në Spitalin Al-Shifa pas një sulmi izraelit në zonën Sheikh Ajlin, në jugperëndim të qytetit, tha një burim mjekësor.
Në Gazën jugore, automjetet ushtarake izraelite hapën gjithashtu zjarr të rëndë ndaj shtëpive të banimit dhe tendave ku strehohen palestinezët e zhvendosur, në zonat në lindje të Khan Younisit, thanë burime lokale.
Incidentet ndodhën në mes të shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së armëpushimit, e cila hyri në fuqi më 10 tetor 2025. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, shkeljet izraelite të armëpushimit kanë shkaktuar të paktën 1.650 të vrarë dhe 5.975 të plagosur palestinezë.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka zhvilluar një luftë gjenocidale në Rripin e Gazës, e cila ka shkaktuar më shumë se 74 mijë palestinezë të vrarë dhe mbi 176 mijë të plagosur palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Lufta ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së Gazës ndërsa OKB-ja ka vlerësuar se kostot e rindërtimit arrijnë në rreth 71,4 miliardë dollarë.