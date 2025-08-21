Sulmet izraelite godasin kampin që strehon familjet e zhvendosura në Gazën qendrore

Sulmet izraelite godasin kampin që strehon familjet e zhvendosura në Gazën qendrore

Sulmet izraelite sot goditën tendat që strehonin palestinezët e zhvendosur në Deir al-Balah, në Rripin qendror të Gazës, duke shkaktuar shkatërrime të gjera në një kamp që strehonte rreth 200 familje, raporton Anadolu.

Izraeli ka vrarë më shumë se 62.190 palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.

