Sulmet izraelite godasin kampin që strehon familjet e zhvendosura në Gazën qendrore
Sulmet izraelite sot goditën tendat që strehonin palestinezët e zhvendosur në Deir al-Balah, në Rripin qendror të Gazës, duke shkaktuar shkatërrime të gjera në një kamp që strehonte rreth 200 familje, raporton Anadolu.
Izraeli ka vrarë më shumë se 62.190 palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.