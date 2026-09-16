Sulmet iraniane shkaktuan dëme të gjera në bazat e SHBA-së në të gjithë Lindjen e Mesme
Sulmet iraniane me raketa dhe dronë shkaktuan dëme të gjera në pozicionet ushtarake amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme, duke përfshirë ndërtesa, automjete dhe avionë, sipas fotografive të marra rishtazi të raportuara nga CBS News të martën, transmeton Anadolu.
Imazhet, të dhëna për CBS News nga anëtarë të shërbimit aktiv në kushte anonimiteti për shkak të kufizimeve të mediave ushtarake, tregojnë dëme në disa pozicione të SHBA-së në rajon.
“Ky është dëm i madh për bazat tona që nuk i është komunikuar publikut amerikan,” i tha rrjetit një anëtar i shërbimit të vendosur atje. “Ne jemi duke qëndruar atje me sytë mbyllur duke u goditur me grushte në fytyrë”, theksoi ai.
Në bazën ajrore Prince Sultan në Arabinë Saudite, një fotografi tregon atë që CBS News e përshkroi si një goditje direkte në pjesën e pasme të një avioni Boeing E-3 Sentry, me bishtin e shkëputur nga trupi i tij i djegur.
Imazhet e tjera nga baza tregojnë ndërtesa dhe kazerma të dëmtuara rëndë së bashku me barrierat e “murit T” të betonit, të cilat janë projektuar kryesisht për të siguruar mbrojtje kundër kërcënimeve të tilla si granatat dhe zjarri i mortajave.
Sipas raportit, fotografitë nga kampi Buehring në Kuvajt, një zonë e madhe e skenës për personelin e ushtrisë amerikane, automjete të blinduara dhe disa avionë, treguan gjithashtu dëme të mëdha.
Imazhet u shfaqën ndërsa inspektori i përgjithshëm i Departamentit të Mbrojtjes të SHBA-së lëshoi një raport që vlerësonte humbjet e pajisjeve nga lufta në Iran deri në 3,7 miliardë dollarë, duke përfshirë gati 60 avionë.
Në një raport të detyrueshëm për Kongresin, inspektori i përgjithshëm tha se Komanda Qendrore e SHBA-së raportoi sulme iraniane mbi bazat amerikane në Kuvajt, Bahrein, Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite, Irak, Oman dhe Jordani.
Pentagoni nuk iu përgjigj kërkesës së CBS News për koment.
“Këta nuk janë “spërkatës” që kalojnë,” tha anëtari i shërbimit, duke iu referuar terminologjisë së përdorur nga Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, pas një sulmi të 1 marsit në portin e Kuvajtit të Shuaiba që vrau gjashtë trupa amerikane.
“Ne nuk po i mbrojmë këto baza. Ne thjesht po i shikojmë ato të shkatërrohen,” shtoi anëtari i shërbimit.