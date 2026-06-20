Sulmet e reja izraelite vrasin të paktën 5 persona në Gaza mes shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit
Të paktën pesë palestinezë, përfshirë katër anëtarë të së njëjtës familje, u vranë dhe të tjerë u plagosën në Rripin e Gazës në orët e para të sotme, mes shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit nga Izraeli, transmeton Anadolu.
Një burim mjekësor në Spitalin Al-Shifa tha për Anadolu se dy fëmijë dhe prindërit e tyre u vranë kur një sulm ajror izraelit goditi shtëpinë e tyre pranë kryqëzimit Al-Tayaran në qytetin e Gazës.
Dëshmitarët thanë se sulmi kishte në shënjestër shtëpinë e familjes Safadi në agim, duke vrarë Hussein dhe Rana Safadi dhe dy vajzat e tyre, Zina (6 vjeçe) dhe Lana (13 vjeçe). Disa anëtarë të tjerë të familjes dhe banorë përreth u plagosën gjithashtu.
Në një incident tjetër, thanë dëshmitarët, një burrë palestinez u vra dhe një grua u plagos lehtë pas një sulmi me dron që goditi këmbësorët pranë rrethrrotullimit Al-Saftaëi në veri të qytetit të Gazës.
Sulmet vijnë mes shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit që hyri në fuqi në tetor të vitit 2025.
Deri të enjten, këto shkelje kanë vrarë 1.007 palestinezë dhe kanë plagosur 3.165 të tjerë.
Marrëveshja e armëpushimit pasoi luftën dyvjeçare të Izraelit në Gaza, e cila ka vrarë më shumë se 73 mijë palestinezë, ka plagosur mbi 173 mijë të tjerë dhe ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.