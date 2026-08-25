Sulmet e pushtuesve izraelitë në Bregun Perëndimor rriten me 63 për qind
Sulmet e pushtuesve izraelitë në të gjithë Bregun Perëndimor u rritën me 63 për qind nga janari deri në korrik, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, njoftoi të hënën një agjenci qeveritare palestineze, transmeton Anadolu.
Komisioni për Rezistencën ndaj Murit dhe Vendbanimeve tha se gjatë periudhës shtatëmujore regjistroi 4.113 sulme, nga 2.524 një vit më parë, një rritje prej 1.589 incidentesh.
Komisioni tha se rritja përkoi me zgjerimin e pikave të paligjshme të vendbanimeve, veçanërisht atyre baritore, si dhe armatosjen e pushtuesve izraelitë dhe përfshirjen e disa prej tyre në formacionet e sigurisë.
Ai përmendi gjithashtu mbrojtjen nga ushtria izraelite dhe dobësimin e llogaridhënies si faktorë që kanë ndikuar në rritjen e sulmeve.
Agjencia tha se parandalimi dhe llogaridhënia e dobët ndërkombëtare kanë ndihmuar që sulmet e pushtuesve izraelitë nga incidente të izoluara të shndërrohen në një mjet të organizuar për imponimin e realiteteve të reja në terren dhe shtyrjen e komuniteteve palestineze drejt zhvendosjes.
Të shtunën, komisioni tha se në Bregun Perëndimor të pushtuar ndodheshin 592 vendbanime dhe pika të paligjshme izraelite, ndërsa Izraeli kontrollonte rreth 42 për qind të territorit.
Ai vlerësoi se numri i pushtuesve izraelitë që jetojnë në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, ishte rreth 780.000 në fund të korrikut, përfshirë 333.600 në vendbanimet e paligjshme në Kuds dhe 446.400 në pjesët e tjera të Bregut Perëndimor.
Përshkallëzimi i Izraelit në Bregun Perëndimor, përfshirë sulmet e ushtrisë dhe pushtuesve që nga fillimi i luftës në Gaza, ka vrarë 1.182 palestinezë dhe ka plagosur më shumë se 12.000 të tjerë, përveç arrestimit të rreth 24.000 personave, sipas të dhënave zyrtare palestineze.