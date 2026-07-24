Sulmet amerikane vrasin 4 persona në Iran, ndërsa sirenat bien në Jordani dhe Kuvajt

Sulmet amerikane vrasin 4 persona në Iran, ndërsa sirenat bien në Jordani dhe Kuvajt

Sulmet e SHBA-së në zonat pranë qytetit jugperëndimor iranian të Ahvazit vranë katër persona dhe plagosën pesë të tjerë, transmeton Anadolu.

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Agjencia gjysmë-zyrtare iraniane e lajmeve Tasnim, duke cituar qeverinë e provincës Khuzestan, tha se viktimat ndodhën pas sulmeve të SHBA-së në zonat përreth Ahvazit.

Media iraniane raportoi se sirenat e sulmit ajror u aktivizuan në kryeqytetin e Jordanisë, Aman.

Agjencia Tasnim citoi gjithashtu raportet fillestare që pretendonin se një sulm me raketa kishte në shënjestër bazën ajrore “Muwaffaq Al-Salti” në Jordani.

Ndërkohë, agjencia shtetërore e lajmeve IRNA, duke cituar rrjetin televiziv Al-Ahd të Irakut, raportoi se shpërthime të forta u dëgjuan në disa zona të Kuvajtit ndërsa shpërthimet thuhet se ishin të dëgjueshme në jug të Irakut për shkak të intensitetit të tyre.

“Sabereen News”, një gazetë irakiane e lidhur me milicitë e mbështetur nga Irani, pretendon se shpërthime ndodhën pranë bazave ushtarake amerikane në Kuvajt pas natës së 13-të radhazi të sulmeve të SHBA-së kundër Iranit.

Nuk kishte asnjë konfirmim të menjëhershëm nga autoritetet jordaneze dhe kuvajtiane në lidhje me raportet.

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