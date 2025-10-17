Sulmet ajrore izraelite shkaktojnë dëme të mëdha në Libanin jugor
Sulmet ajrore izraelite goditën një gurore dhe fabrikë çimentoje pranë komunës Ansar, duke shkaktuar dëme të mëdha në objektet dhe zonën përreth në Nabatieh, Libanin jugor, raporton Anadolu.
Ushtria izraelite kreu 12 sulme ajrore në Libanin jugor dhe lindor dje duke vrarë një person dhe duke plagosur të paktën 7 persona në një shkelje të re të një marrëveshjeje armëpushimi në fuqi që nga nëntori i vitit 2024, thanë autoritetet libaneze.
Avionët luftarakë izraelitë bombarduan një zonë midis vendbanimeve Roumine dhe Houmine në rrethin Nabatieh, shtoi agjencia. Një dron izraelit goditi vendbanimin Blida në Marjayoun ndërsa banorët po mblidhnin ullinj, tha media.
NNA tha se sulmet ajrore izraelite shënjestruan vendbanimet e Sidon, Marjayoun dhe Bint Jbeil në Libanin jugor, si dhe Baalbek në lindje.
Media tha se shpërthimet e fuqishme krijuan valë tronditëse masive që jehonën në të gjithë Libanin jugor, duke shkaktuar panik midis banorëve ndërsa raketat e lëshuara nga avionët izraelitë prodhuan shkëndija të papara që ndriçuan qiellin e vendbanimeve aty pranë dhe ishin të dukshme nga distanca të largëta.