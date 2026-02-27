Sulmet ajrore izraelite në Liban vrasin një grua dhe një fëmijë, plagosin dhjetëra të persona të tjerë
ë paktën dy persona u vranë dhe 29 të tjerë u plagosën në sulmet ajrore izraelite në rajonin lindor Bekaa të Libanit, transmeton Anadolu.
Agjencia Shtetërore e Lajmeve (NNA) e Libanit, duke cituar Qendrën e Operacioneve të Emergjencave të Shëndetit Publik të vendit, raportoi se të vdekurit janë një fëmijë sirian dhe një grua që humbi jetën më vonë nga plagët e marra.
Më tej theksohet se në mesin e 29 personave të plagosur ndodhen tetë gra dhe nëntë fëmijë.
Sulmet e fundit erdhën mes shkeljeve të përsëritura izraelite të marrëveshjes së armëpushimit të arritur në nëntor 2024, duke vrarë dhe plagosur qindra libanezë.
Izraeli vazhdon të mbajë të pushtuar pesë maja kodrash libaneze të pushtuara gjatë luftës së fundit, përveç zonave të tjera libaneze që i ka mbajtur për dekada të tëra.