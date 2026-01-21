Sulme ushtarake izraelite dhe operacione shkatërrimi godasin Gazën, pavarësisht armëpushimit
Ushtria izraelite kreu sulme ajrore, operacione shkatërrimi dhe sulme me armë zjarri në pjesë të Rripit të Gazës të mërkurën herët, duke shkelur vazhdimisht një armëpushim që ka qenë në fuqi që nga 10 tetori i kaluar, thanë dëshmitarët okularë, transmeton Anadolu.
Avionët luftarakë izraelitë shënjestruan zonat në lindje të qytetit të Gazës në veri dhe Deir al-Balah në Gazën qendrore.
Dy shpërthime të fuqishme tronditën Gazën veriore dhe Qytetin e Gazës pasi forcat izraelite kryen operacione për të shkatërruar ndërtesa dhe objekte në lindje të zonës Sheikh Zayed në veri, thanë dëshmitarët okularë.
Në të njëjtën kohë, anijet detare izraelite qëlluan me mitralozë drejt bregdetit të qytetit të Gazës, ndërsa një helikopter izraelit hapi zjarr në pjesët lindore të qytetit. Të shtëna me armë zjarri u raportuan gjithashtu nga automjete ushtarake izraelite që vepronin në zonë, shtuan ata.
Në qytetin jugor të Khan Younis, automjetet ushtarake izraelite qëlluan rëndë drejt lagjeve lindore, sipas dëshmitarëve okularë.
Deri më tani, nuk është raportuar asnjë viktimë.
Ushtria izraelite vazhdon të kontrollojë zonat tampon jugore dhe lindore të Gazës, si dhe zona të mëdha në veri, duke ruajtur kontrollin mbi më shumë se 50 për qind të territorit të enklavës, sipas të dhënave ushtarake izraelite.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, sulmet izraelite kanë vrarë 483 palestinezë dhe kanë plagosur 1.287 të tjerë, ndërsa Izraeli ka vendosur kufizime të ashpra në hyrjen e ushqimit, materialeve të strehimit dhe furnizimeve mjekësore në Gaza, ku rreth 2,4 milionë palestinezë jetojnë në kushte të tmerrshme.
Që nga fillimi i fushatës ushtarake të Izraelit në Gaza më 8 tetor 2023, më shumë se 71.000 palestinezë janë vrarë dhe mbi 171.000 janë plagosur, shumica prej tyre gra dhe fëmijë.
Rreth 90 për qind e infrastrukturës civile është shkatërruar, me OKB-në që vlerëson kostot e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.