Sulme të reja izraelite në Liban, 9 të vrarë dhe 47 të plagosur
Një valë e re sulmesh izraelite vrau të paktën nëntë persona dhe plagosi 47 të tjerë në jug të Libanit, thanë sot mediat libaneze, transmeton Anadolu.
Tre persona u vranë dhe 18 të tjerë u plagosën në një bastisje izraelite në qytezën Habboush në Nabatieh, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA), duke cituar Ministrinë e Shëndetësisë.
Një tjetër sulm izraelit në rrethrrotullimin Al-Alam në Tyre plagosi 24 të tjerë. Një bastisje izraelite në kampin e refugjatëve palestinezë “Mieh Mieh” vrau dy persona dhe plagosi katër të tjerë ndërsa një sulm në Adloun në Sidon vrau katër persona dhe plagosi një person.
Ushtria izraelite ka goditur Libanin me sulme ajrore dhe ka nisur ofensivë tokësore në jug të Libanit që nga një sulm ndërkufitar nga grupi libanez Hezbollah më 2 mars.
Autoritetet libaneze thonë se të paktën 1.072 persona janë vrarë dhe 2.966 janë plagosur në sulmet izraelite.
Përshkallëzimi aktual pasoi fillimin e një ofensive të përbashkët të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, e cila ka vrarë mbi 1.340 njerëz që nga 28 shkurti. Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit, të cilat thotë se po strehojnë “asete ushtarake amerikane”.