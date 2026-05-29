Sulme të reja izraelite në Gaza: Një palestinez i vrarë dhe nëntë të plagosur

Sulme të reja izraelite në Gaza: Një palestinez i vrarë dhe nëntë të plagosur

Një palestinez tjetër është vrarë dhe nëntë të tjerë janë plagosur në disa sulme izraelite nëpër Rripin e Gazës që nga mëngjesi i sotëm, në mes të shkeljeve të vazhdueshme të marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025.

Kur'ban Bajram banner

Në sulmet më të fundit gjatë ditës, një palestinez u vra dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm izraelit që shënjestroi një grumbullim civilësh në zonën Sheshi Al-Shawa, në lindje të Qytetit Gaza, thanë burime mjekësore dhe lokale për Anadolu.

Më herët, burimet mjekësore thanë se një grua palestineze u plagos rëndë nga të shtënat izraelite pranë hyrjes së kampit të refugjatëve Bureij në Gazën qendrore.

Burimet shtuan se një tjetër palestinez u plagos nga të shtënat pranë urës Wadi Gaza në pjesën qendrore të enklavës.

Burime lokale thanë se automjete ushtarake izraelite u avancuan pranë urës Wadi Gaza përgjatë rrugës Salah al-Din dhe hapën zjarr ndaj palestinezëve në zonë.

Në një incident tjetër, ushtria izraelite bombardoi oborrin e një shtëpie në zonën e Bllokut 9 të kampit të refugjatëve Bureij, megjithëse nuk u raportuan viktima menjëherë.

Më herët, burime mjekësore thanë se shtatë palestinezë u plagosën, me plagë nga mesatare deri të rënda, në një sulm ajror izraelit në Qytetin e Gazës.

Dëshmitarët thanë se një helikopter izraelit goditi magazina tregtare nën ndërtesën Haraz pranë Stadiumit Yarmouk në qendër të Qytetit Gaza, duke shkaktuar plagosjet.

Në një deklaratë tjetër, Drejtoria e Mbrojtjes Civile e Gazës tha se ekipet e saj shuan një zjarr që shpërtheu në vend pas sulmit.

Në një incident tjetër, burime lokale thanë se forcat detare izraelite hapën zjarr me mitraloz dhe bombarduan anijet e peshkatarëve dhe vijën bregdetare të Qytetit Gaza.

Artileria izraelite gjithashtu bombardoi zonat lindore të lagjes Al-Tuffah në lindje të Qytetit Gaza, e shoqëruar me të shtëna nga automjete ushtarake, megjithëse nuk u raportuan viktima menjëherë.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, 922 palestinezë janë vrarë dhe 2.786 të tjerë janë plagosur nga shkeljet e armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor të vitit 2025.

Fushata ushtarake e Izraelit në Gaza, e nisur më 8 tetor të vitit 2023, ka vrarë më shumë se 72.800 palestinezë dhe ka plagosur mbi 172.800 të tjerë.

MARKETING

Të ngjajshme

Trump shqyrton miratimin përfundimtar të marrëveshjes së propozuar me Iranin

Trump shqyrton miratimin përfundimtar të marrëveshjes së propozuar me Iranin

Arabia Saudite njofton përfundimin e sezonit të Haxhit me mbi 1.7 milion pelegrinë në vitin 2026

Arabia Saudite njofton përfundimin e sezonit të Haxhit me mbi 1.7 milion pelegrinë në vitin 2026

“Lidhja Shqiptare” e Ziadin Selës mban Kongresin partiak në Tetovë

“Lidhja Shqiptare” e Ziadin Selës mban Kongresin partiak në Tetovë

Tetë persona të arrestuar për posedim droge në disa qytete të vendit

Tetë persona të arrestuar për posedim droge në disa qytete të vendit

M-NAV: Nuk ka vështirësi ose probleme në trafikun ajror

M-NAV: Nuk ka vështirësi ose probleme në trafikun ajror

Pesë të vrarë në sulmet në Libanin jugor, Izraeli vazhdon të shkelë armëpushimin e ndërmjetësuar nga SHBA-ja

Pesë të vrarë në sulmet në Libanin jugor, Izraeli vazhdon të shkelë armëpushimin e ndërmjetësuar nga SHBA-ja