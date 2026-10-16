Sulme gjatë natës mes Rusisë dhe Ukrainës, 10 të plagosur
Rusia dhe Ukraina shkëmbyen sulme gjatë natës, duke plagosur 10 persona dhe duke dëmtuar ndërtesa dhe infrastrukturë, njoftuan zyrtarët e të dyja palëve, transmeton Anadolu.
Në qytetin ukrainas Uman, një sulm rus plagosi pesë persona dhe shkaktoi zjarre në një ndërtesë banimi 10-katëshe dhe në një automjet, njoftoi Shërbimi Shtetëror i Emergjencave i Ukrainës në Telegram.
Në rajonin bregdetar të Odesës, sulmet ruse plagosën katër persona dhe dëmtuan shtatë shtëpi private, një objekt energjetik dhe një fabrikë të artikujve shtëpiakë, njoftoi në Telegram guvernatori rajonal Oleh Kiper, duke shtuar se zjarret e shkaktuara nga sulmet ishin shuar.
Ndërkohë, Ministria ruse e Mbrojtjes njoftoi në Telegram se forcat e saj goditën qendrën logjistike Bloom në Teplodar, në rajonin e Odesës, ku, sipas pretendimeve të saj, ruheshin ngarkesa ushtarake dhe me përdorim të dyfishtë për forcat ukrainase. Ajo tha gjithashtu se u godit një anije mallrash që transportonte furnizime ushtarake drejt portit të Odesës.
Forcat Ajrore të Ukrainës njoftuan në Telegram se sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan ose neutralizuan 114 nga 149 dronët rusë të lëshuar gjatë natës, ndërsa 27 dronë goditën 24 lokacione dhe mbetjet e dronëve të interceptuar ranë në 14 vende.
Në rajonin rus të Rostovit, një sulm ukrainas me dron plagosi një person në distriktin Aksay, njoftoi guvernatori rajonal Yury Slyusar. Mbetjet e dronit të rrëzuar dëmtuan gjithashtu ndërtesa industriale dhe magazina, si dhe shkaktuan zjarr, tha ai në platformën ruse të rrjeteve sociale Max, duke shtuar se shërbimet e emergjencës po punonin në vendngjarje.
Në rajonin e Vladimirit, mbrojtja ajrore ruse zmbrapsi një sulm ukrainas me dron që synonte infrastrukturën e ngrohjes në kryeqytetin rajonal, njoftoi në Telegram guvernatori Alexander Avdeyev. Sulmi shkaktoi dëme të vogla, por nuk pati viktima, tha ai.
Ministria ruse e Mbrojtjes njoftoi se sistemet e mbrojtjes ajrore interceptuan dhe shkatërruan 644 dronë ukrainas me krahë fiksë mbi rajonet ruse, Krimenë, të cilën Moska e aneksoi ilegalisht në vitin 2014, dhe Detin e Zi.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve të të dyja palëve mbetet i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.