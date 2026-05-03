Sulm pranë Ngushticës së Hormuzit
Një anije transportuese me shumicë pranë Ngushticës së Hormuzit ka raportuar se është sulmuar nga disa anije të vogla, sipas Qendrës së Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar.
Anija kishte qenë në drejtim të veriut kur u sulmua, por i gjithë ekuipazhi është raportuar i sigurt dhe nuk ka pasur ndikim në mjedis.
Irani në fakt e ka mbyllur korridorin kryesor të transportit detar për trafikun tregtar, megjithëse herë pas here lejon kalimin e anijeve, duke marrë ndonjëherë pagesa.
Që atëherë janë raportuar sulme të shumta ndaj anijeve, ndërsa Irani është përpjekur të zbatojë bllokadën, për të cilën ai gjithashtu vendosi një flotë me anije të vogla luftarake.