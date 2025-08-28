Sulm në Jemen gjatë fjalimit të liderit Houthi, dyshohet nga Izraeli

Televizioni Al Masirah, i lidhur me lëvizjen Houthi, raportoi të enjten për një sulm ajror të kryer nga forcat izraelite në kryeqytetin e Jemenit, Sana’a.

Sipas burimeve mediatike, bombardimet ndodhën në kohën kur udhëheqësi i Houthi-ve po mbante një fjalim, duke shkaktuar frikë dhe konfuzion në mesin e banorëve.

Raportimet flasin për mbi 20 shpërthime në disa pjesë të ndryshme të qytetit, çka ka ngritur shqetësime për dëme të konsiderueshme materiale dhe mundësinë e viktimave.

Nga ana tjetër, ushtria izraelite (IDF) nuk ka reaguar ende zyrtarisht për këto pretendime.

