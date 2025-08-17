Sulm me thikë në Strugë, një person nga Veleshta dërgohet në spital i plagosur

Sulm me thikë në Strugë, një person nga Veleshta dërgohet në spital i plagosur

MPB njofton se më datë 16.08.2025, në orën 13:43, në Stacionin e Policisë Strugë është raportuar se para një objekti gastronomik në Strugë, dy persona me mjete të mprehta sulmuan D.N. nga fshati Veleshte i Strugës, duke i shkaktuar plagë nga goditjet në trup. Ai menjëherë u dërgua në Spitalin e Përgjithshëm të Strugës për ndihmë mjekësore. Prokurori publik dhe ekipet policore kryen hetimin në vendngjarje dhe pas zbardhjes së plotë të ngjarjes, kundër sulmuesve do të paraqiten kallëzime të përshtatshme.

MARKETING

Të ngjajshme

Vuçiqi kërcënon protestuesit: Përgjigjja do të jetë ndryshe prej asaj që keni parë deri tash

Vuçiqi kërcënon protestuesit: Përgjigjja do të jetë ndryshe prej asaj që keni parë deri tash

Mexhiti nga Gazi Baba: po ndërtojmë një të ardhme më të mirë, për çdo lagje dhe çdo qytetar!

Mexhiti nga Gazi Baba: po ndërtojmë një të ardhme më të mirë, për çdo lagje dhe çdo qytetar!

Thaçi: PDSH nuk merr pjesë në zgjedhjet lokale

Thaçi: PDSH nuk merr pjesë në zgjedhjet lokale

(VIDEO) VLEN dhe BDI përplasen verbalist për punësimet

(VIDEO) VLEN dhe BDI përplasen verbalist për punësimet

(VIDEO) LSDM dhe VMRO vazhdojnë për përplasjen për Erasmus+

(VIDEO) LSDM dhe VMRO vazhdojnë për përplasjen për Erasmus+

(VIDEO) Tragjedia në Koçan, familjarët po vazhdojnë të kërkojnë drejtësi

(VIDEO) Tragjedia në Koçan, familjarët po vazhdojnë të kërkojnë drejtësi