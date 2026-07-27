Sulm me armë në Seattle, tre të vrarë dhe disa të plagosur
Tre persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur pas një të shtëne me armë zjarri në një festival ushqimor pranë Space Needle në Seattle.
Kryetarja e bashkisë Katie Wilson tha se një i dyshuar u mor në paraburgim pas incidentit në Qendrën e Seattle, e cila kishte pritur festivalin vjetor të ushqimit Bite of Seattle gjatë gjithë fundjavës.
Një i dyshuar i dytë iku nga vendi i ngjarjes dhe ende nuk është arrestuar.
Dy vdekje u konfirmuan në vendngjarje, me një person që vdiq më vonë në spital.
Zyrtarët thanë se të plagosurit përfshijnë një djalë dy vjeç dhe një grua 56-vjeçare.
Departamenti i Policisë njoftoi se një hetim është duke vazhduar dhe i bëri thirrje publikut të shmangë zonën.