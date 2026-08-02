Sulm me armë në një restorant në SHBA, tre të vrarë dhe shtatë të plagosur
Tre persona kanë humbur jetën dhe shtatë të tjerë kanë mbetur të plagosur pas një sulmi me armë zjarri në një restorant të rrjetit “In-N-Out Burger” në qytetin Twin Falls, në shtetin Idaho të Shteteve të Bashkuara.
Ngjarja e rëndë ndodhi pasditen e së shtunës në një qendër tregtare të frekuentuar, ku në momentin e të shtënave ndodheshin qindra persona.
Sipas autoriteteve lokale, policia që mbërriti në vendngjarje gjeti trupin e personit të dyshuar si autor i sulmit në një zonë pranë restorantit. Ende nuk është konfirmuar nëse ai është pjesë e bilancit të viktimave.
Disa prej të plagosurve mësohet se ndodhen në gjendje kritike për jetën, ndërsa identitetet dhe moshat e viktimave nuk janë bërë ende publike, pasi autoritetet po vijojnë procedurat për njoftimin e familjarëve.
Dëshmitarët kanë përshkruar momente paniku gjatë sulmit. Një 34-vjeçar ka treguar se pa një person të armatosur me një pushkë të tipit “AR” duke dalë nga zona e shërbimit të restorantit, ndërsa një person tjetër iu kundërpërgjigj duke qëlluar me armë.
Sipas dëshmive, një punonjës i restorantit është parë duke tërhequr zvarrë një kolege të plagosur në gjoks, duke u përpjekur ta largonte nga zona e rrezikut, ndërsa qëndroi pranë saj deri në mbërritjen e ekipeve të emergjencës.
Një tjetër dëshmitare, e cila ndodhej në restorant me vajzat e saj, tha se të shtënat erdhën nga pjesa e kuzhinës. Punonjësit u kanë kërkuar klientëve të shtriheshin në dysheme dhe më pas të largoheshin me shpejtësi nga ambienti.
Policia amerikane vijon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes, duke marrë në pyetje dëshmitarët dhe duke mbledhur prova. Deri tani nuk është bërë e ditur nëse sulmi kishte në shënjestër persona të caktuar apo ishte një veprim i rastësishëm.