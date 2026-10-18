Sulejmani i VLEN-it: Kandidati jonë nuk e kaloi raundin e parë të zgjedhjeve në Bërvenicë
Zëdhënësi i partisë VLEN dhe zv/ministër i Arsimit, Driton Sulejmani ka përgëzuar procesin e mbarëvajtjes së zgjedhjeve në Bërvenicë, ndërsa ka uruar kundërkandidatin, Arkin Jahiji nga Fronti Evropian për kalimin në raundin e dytë.
Ai tha se kandidati i tyre nuk ka arritur të merr votat e nevojshme për të kaluar në raundin e dytë.
Sulejmani deklaroi se kandidati i tyre ka paraqitur një program me zgjidhje për problemet e Bërvenicës, por se verdikti i popullit ka qenë ndryshe.
“Pa dyshim që edhe përskaj të këtij rezultati zgjedhor VLEN do të vazhdojë t’i mbështesë vendbanimet me shumicë shqiptare dhe nga kjo nuk përjashtohet as komuna e Bërvenicës”, deklaroi Sulejmani.
Sa i përket vendimit se cili kandidat do të përkrahin në raundin e dytë, Sulejmani tha se këto ditë do të mblidhet kryesia e partisë për të vendosur.