Suedia paralajmëron për mungesë të mundshme të karburantit të aviacionit
Suedia paralajmëroi sot për mungesë të mundshme të karburantit të aviacionit për shkak të ndërprerjeve të tregut global të energjisë të lidhura me konfliktin në Lindjen e Mesme ndërsa autoritetet thanë se furnizimi i përgjithshëm me energji i vendit mbetet i sigurt, sipas transmetuesit SVT, transmeton Anadolu.
“Mund të ketë rrezik të mungesës së karburantit të aviacionit”, tha ministrja e Energjisë dhe Ndërmarrjes, Ebba Busch, duke shtuar se paralajmërimi bazohet në një vlerësim nga Agjencia Suedeze e Energjisë.
Kryeministri Ulf Kristersson tha se Suedia mbetet më pak e prekur se shumë vende të tjera pavarësisht presionit të tregut global të energjisë të lidhur me konfliktin. “Globalisht, kjo është me të vërtetë e madhe, jo më pak në Azi. Ajo ndikon më pak në Evropë dhe ndikon dukshëm më pak në Suedi se shumica e vendeve në Evropë”, tha ai.
Kristersson shtoi se rritja e çmimeve të naftës dhe gazit ndikon kryesisht në kostot e transportit në Suedi ndërsa prodhimi i energjisë elektrike bazohet kryesisht në burime jo-fosile, përfshirë hidroenergjinë, energjinë e erës dhe energjinë bërthamore.
Busch tha se qeveria është e përgatitur të përgjigjet në varësi të mënyrës se si zhvillohet situata, duke përshkruar një qasje të fazave që varion nga paralajmërimet e hershme dhe masat vullnetare deri te hapat e detyrueshëm dhe në raste ekstreme, racionimin.
Drejtoresha e përgjithshme e Agjencisë Suedeze të Energjisë, Caroline Asserup tha se furnizimet me benzinë dhe naftë aktualisht nuk janë nën kërcënim. “Suedia dhe vendet nordike kanë kapacitet të gjerë rafinerie, ku ne përdorim kryesisht naftën e Detit të Veriut. Furnizimi nuk ndikohet nga situata në Lindjen e Mesme”, tha ajo.
Asserup shtoi se karburanti i aviacionit përfaqëson kategori të ndryshme rreziku, por theksoi se racionimi do të merret në konsideratë vetëm në një skenar më të keq afatgjatë.