Suedia ndalon ChatGPT dhe Claude në kompjuterët e punës të administratës shtetërore
Punonjësit e qeverisë suedeze nuk mund të përdorin më versionet përmes shfletuesit të ChatGPT dhe Claude në kompjuterët e tyre të punës, pas shqetësimeve për sigurinë dhe përpunimin e të dhënave të ndjeshme. Kufizimet hynë në fuqi të hënën, më 26 tetor, ndërsa autoritetet po synojnë të forcojnë mbrojtjen e informacionit shtetëror.
Vendimi vjen pas një shqyrtimi të përdorimit të mjeteve të inteligjencës artificiale nga punonjësit e Administratës Suedeze të Transportit, në fillim të këtij viti. Shqyrtimi evidentoi përdorime “problematike” të platformave të inteligjencës artificiale gjatë kryerjes së detyrave zyrtare.
Shqetësimi kryesor lidhet me mundësinë që punonjësit të fusin informacione konfidenciale në këto sisteme pa pasur një marrëveshje që përcakton mënyrën e mbrojtjes dhe të përpunimit të të dhënave. Në këto rrethana, informacioni mund të ruhet ose të përdoret për trajnimin e modeleve, transmeton Telegrafi.
Mikael Wettercrantz, drejtor i digjitalizimit në Zyrat Qeveritare të Suedisë, paralajmëroi se përdorimi i platformave që nuk mbulohen nga marrëveshje të tilla mund të sjellë “pasoja për sigurinë e informacionit”. Kjo praktikë njihet si përdorimi i teknologjive të paautorizuara ose “shadow IT”, kur punonjësit përdorin mjete digjitale pa miratimin e institucionit.
Si alternativë, qeveria po rekomandon Microsoft Copilot, i cili ka kaluar procesin e kontrollit të sigurisë dhe mbulohet nga një marrëveshje mes kompanisë amerikane dhe qeverisë suedeze.
Ndalimi nuk nënkupton se punonjësit shtetërorë nuk mund të përdorin më inteligjencën artificiale në punën e tyre. Megjithatë, përdorimi do të bëhet nën kontrolle më të rrepta sigurie. Një numër i kufizuar punonjësish do të mund të vazhdojnë të përdorin ChatGPT dhe Claude, por vetëm përmes një platforme të posaçme për asistentët e inteligjencës artificiale, të zhvilluar nga autoritetet suedeze.
Sipas transmetuesit publik suedez Sveriges Radio, kufizime të ngjashme për përdorimin e ChatGPT dhe Claude janë vendosur edhe në Agjencinë Suedeze të Tatimeve dhe në Bordin Kombëtar për Kujdesin Institucional. Ndërkohë, Autoriteti Suedez i Përmbarimit po e shqyrton çështjen.
ChatGPT dhe Claude i janë bashkuar platformës kineze DeepSeek në listën e mjeteve të inteligjencës artificiale që nuk janë miratuar nga qeveria suedeze për shkak të shqetësimeve për sigurinë e të dhënave. Javën e kaluar, Shtetet e Bashkuara njoftuan gjithashtu ndalimin e produkteve dhe shërbimeve të kompanisë kineze të inteligjencës artificiale.