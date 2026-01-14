Suedia dërgon oficerë ushtarakë në Grenlandë me kërkesë të Danimarkës

Disa oficerë nga forcat e armatosura suedeze janë dërguar në Grenlandë me kërkesë të Danimarkës për t’iu bashkuar një stërvitjeje ushtarake, tha të mërkurën kryeministri i Suedisë, Ulf Kristersson, transmeton Anadolu.

“Disa oficerë nga Forcat e Armatosura Suedeze po mbërrijnë sot në Grenlandë. Ata janë pjesë e një grupi nga disa vende aleate”, shkroi Kristersson në platformën sociale amerikane X.

Ai tha se personeli ushtarak do të përgatitet për elementet e ardhshme në kuadër të stërvitjes daneze operacioni “Qëndrueshmëria e Arktikut”. “Me kërkesë të Danimarkës, Suedia po dërgon personel nga Forcat e Armatosura”, shtoi ai.

Këto deklarata vijnë në një kohë kur presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur interes për marrjen e kontrollit të këtij territori autonom danez.

Grenlanda, një territor vetëqeverisës brenda Mbretërisë së Danimarkës, ka tërhequr interesin e SHBA-së për shkak të pozicionit të saj strategjik dhe burimeve të mëdha minerare, si dhe shqetësimeve të pretenduara për rritjen e aktivitetit rus dhe kinez.

Danimarka dhe Grenlanda kanë hedhur poshtë propozimet për shitjen e territorit, duke riafirmuar sovranitetin danez mbi ishullin.

Më herët gjatë ditës, Trump tha se SHBA-ja “ka nevojë për Grenlandën për qëllime të sigurisë kombëtare” dhe se ajo është “jetike për Kupolën e Artë që po ndërtojmë”.

Ndërkohë, nënpresidenti amerikan JD Vance dhe Sekretari i Shtetit Marco Rubio ishin planifikuar të takoheshin të mërkurën në Shtëpinë e Bardhë me ministrin e Jashtëm danez Lars Lokke Rasmussen dhe ministren e Jashtme të Grenlandës, Vivian Motzfeldt.

