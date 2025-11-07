Suat Shaqiri: Çashka pas 4 viteve do të jetë shembull për të gjitha komunat

Suat Shaqiri: Çashka pas 4 viteve do të jetë shembull për të gjitha komunat

Kryetari i Komunës së Çashkës, Suat Shaqiri, në emisionin “Debat në SHENJA” deklaroi se Çashka do të bëhet një shembull për të gjitha komunat në vend pas katër viteve të mandatit të tij.

“Çashka veç se ka ndryshuar. Pas viteve, Çashka do të jetë shembull për të gjitha komunat. Ashtu siç dhamë një shembull për të gjitha komunat tjera për të gjithë popullin shqiptar dhe maqedonas që jetojnë këtu, sepse ne kemi qenë shembull si në aspektin e zhvillimit të fushatës zgjedhore dhe ofertave, ashtu edhe Çashka do të jetë shembull në të gjitha aspektet,” deklaroi Shaqiri.

Kryetari nënvizoi rëndësinë e zhvillimit të qëndrueshëm dhe bashkëpunimit gjithëpërfshirës, duke u fokusuar në shembullin pozitiv që Çashka mund të japë për komunat e tjera, si në aspektin e menaxhimit, ashtu edhe të përfshirjes së komuniteteve lokale.

