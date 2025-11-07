Suat Shaqiri: BDI nuk ka humbur, qëndroj pas liderit Ali Ahmetit
Kryetari i Komunës së Çashkës, Suat Shaqiri, në emisionin “Debat në SHENJA” deklaroi se Bashkimi Demokratik për Integrim nuk mund të konsiderohet humbës në zgjedhjet e fundit, duke theksuar se partia mbetet një forcë e rëndësishme politike në vend.
“Unë jam anëtar i Bashkimit Demokratik për Integrim. Vij nga dega apo anëtarësia e komunës së Çashkës. Unë i rritur dhe vazhdoj të veproj të jem nën ombrellën e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe pas liderit tonë Ali Ahmetit. Sa i përket çështjeve të reformave, sigurisht nga mediumet nga pjesa e strukturës është oficialisht e caktuar se do të ketë kongres me 20 dhjetor në kuadër të BDI-së. Unë jam tepër optimist se Bashkimi Demokratike nuk është humbës, sot Bashkimi Demokratik për Integrim bashkë me koalcionin gëzojnë të drejtën e 24 mijë votave në mbarë vendin. Bashkimi Demokratike do të del edhe më i fuqishëm se është”, deklaroi Shaqiri. /SHENJA/