Stuhitë vazhdojnë të godasin Italinë jugore, shkaktojnë kaos dhe dëme të mëdha
Një valë stuhish që ka goditur Italinë jugore prej ditësh, duke shkaktuar kaos dhe dëme masive, vazhdoi pa u pakësuar të mërkurën, me Siçilinë, Sardenjën dhe Kalabrinë të goditura veçanërisht rëndë nga ‘Ciklon Harry’.
“Duket si një buletin lufte”, ka thënë Danilo Lo Giudice, kryetari i bashkisë së Santa Teresa di Riva, duke komentuar shkatërrimin e shkaktuar nga moti ekstrem në qytetin pranë Messinas.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, dhjetëra familje të evakuuara u detyruan të evakuoheshin në Catania, ku deti, i fryrë nga erërat e forta, pushtoi zonën bregdetare të qytetit.
Ishujt Aeolianë gjithashtu pësuan valë stuhish gjatë natës, me detin që pushtoi portet, rrugët dhe shtëpitë.
Zjarrfikësit duhet të shpëtojnë një teknik për gjigantin e energjisë Enel pasi ai u bllokua në furgonin e tij në ujërat e përmbytjeve në qytetin kalabrez të Catanzaros.
Fermerët italianë kanë raportuar gjithashtu dëme të mëdha në të korrat dhe strukturat e tyre, të tilla si serrat, për shkak të stuhive.
A powerful storm surge flooded streets and pushed debris inland last night in Letojanni, Sicily, Italy. pic.twitter.com/SJb1JJZ47d
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 21, 2026