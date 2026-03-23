Stuhitë në Hawaii shkaktojnë dëme prej 1 miliard dollarësh pas përmbytjeve të mëdha
MARKETING
Stuhitë e forta në Hawaii kanë shkaktuar dëme me vlerë rreth 1 miliard dollarë, pasi reshjet e dendura të shiut shkaktuan përmbytje të gjera në të gjithë shtetin, thanë raportet e medias të dielën, transmeton Anadolu.
MARKETING
Guvernatori Josh Green tha se më shumë se 230 persona u shpëtuan ndërsa ujërat e përmbytjes përmbytën pjesë të Oahu-së, sipas BBC-së.
“Kishte kampe që duhej të shpëtoheshin, njerëzit ishin të bllokuar nga uji”, tha Green duke shtuar se “Roja bregdetare gjithashtu nxori njerëz nga rrënojat jashtë në oqean”.
Zyrtarët thanë se deri më tani nuk janë regjistruar viktima pavarësisht shkallës së katastrofës. Dy stuhi të njëpasnjëshme ranë të shoqëruara me shi deri në 127 centimetra në disa zona, duke përmbytur rrugë dhe komunitete.
Autoritetet i përshkruan përmbytjet si më të këqijat që nga viti 2004. “Ende ka përmbytje të mëdha kudo, mos ngisni makinën nëpër ujëra të thella”, paralajmëroi Green.
Disa paralajmërime për evakuim dhe përmbytje të menjëhershme u hoqën në Oahu ndërsa zona të tjera mbetën nën kërcënim. Garda Kombëtare e Havait vazhdoi të monitorojë nivelet e ujit në digën Wahiawa, gjë që ngriti shqetësime për përmbytje të mundshme.
Banorët i përshkruan përmbytjet të papritura dhe të rënda. “Rreth orës 12:30 u zgjova dhe dyshemeja ishte e lagur. Uji erdhi me vrull”, tha një banor, sipas BBC.
“Kemi humbur gjithçka”, shtoi ai.
Aktori Jason Momoa tha se familja e tij evakuoi shtëpinë e tyre. “Jemi të sigurt për momentin, por ka shumë njerëz që nuk ishin”, tha ai.