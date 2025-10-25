Stuhia tropikale Melissa godet Haitin, të paktën tre të vdekur
Stuhia tropikale Melissa ka shkaktuar vdekjen e tre personave në Haiti, kanë bërë të ditur autoritetet të premten, ndërsa pritet të forcohet në një uragan gjatë fundjavës, sipas Qendrës Kombëtare të Uraganeve (NHC) të Shteteve të Bashkuara.
“Dy persona kanë humbur jetën dhe një tjetër është plagosur”, njoftoi Agjencia e Mbrojtjes Civile e Haitit në faqen e saj zyrtare, “duke e çuar në tre numrin e viktimave të lidhura me motin në 48 orët e fundit”. Një prej viktimave, një burrë, humbi jetën të mërkurën pasi mbi të ra një pemë.
Sipas mbrojtjes civile, rritja e nivelit të ujit të lumit Saint-Martin, për shkak të reshjeve të dendura, ka shkatërruar një urë në pjesën verilindore të vendit dhe ka dëmtuar shtëpi në rajonin veriperëndimor, në Port-des-Paix.