Stuhia sjell rreziqe përmbytjesh në Gaza, kërcënon tendat e brishta që strehojnë qindra mijëra palestinezë
Vuajtjet e qindra mijëra palestinezëve të zhvendosur në Rripin e Gazës po përkeqësohen teksa një mot i keq me shi dhe një masë ajri e ftohtë mbërriti në territor në agimin e ditës së sotme, mes paralajmërimeve për rrezikun e përmbytjeve dhe shembjen e çadrave të dëmtuara dhe qendrave të strehimit, transmeton Anadolu.
Departamenti Palestinez i Meteorologjisë tha se Palestina po ndikohet nga një sistem i ulët presioni i shoqëruar me një masë ajri relativisht të ftohtë deri të ftohtë dhe reshje të dendura shiu, herë pas here edhe stuhi me vetëtima.
Mbrojtja Civile e Gazës lëshoi një sërë udhëzimesh dhe paralajmërimesh urgjente për banorët - veçanërisht për të zhvendosurit që jetojnë në çadra - duke u bërë thirrje të marrin masat e nevojshme për të shmangur rrezikun e përmbytjeve dhe shembjeve.
Në një deklaratë, Mbrojtja Civile u kërkoi palestinezëve të sigurohen që tendat e tyre të jenë të fiksuara mirë, sidomos në zonat pranë bregdetit të ekspozuara ndaj erërave të forta, si dhe të ndërtojnë barriera me rërë për të parandaluar depërtimin e ujërave detare në tenda.
Ajo theksoi gjithashtu rëndësinë e qëndrimit larg ndërtesave të goditura rëndë nga bombardimet dhe që nuk janë më të banueshme, “nga frika se mund të preken seriozisht nga uji i shiut dhe të shemben mbi banorët”.
Mbrojtja Civile paralajmëroi gjithashtu kundër ndezjes së zjarreve brenda tendave ose pranë materialeve plastike dhe pëlhurave, për të shmangur rrezikun e zjarreve.
Ajo u bëri thirrje të zhvendosurve të hapin “kanale dhe transhe toke midis tendave për të shmangur rrezikun e përmbytjes nga uji i shiut”.
Familjet e zhvendosura druhen nga ndikimi i stuhisë dhe mundësia që tendat dhe sendet e tyre të pakta të përmbyten, duke përsëritur atë që ndodhi gjatë dy sezoneve të fundit me shi, të cilat ndodhën gjatë gjenocidit izraelit.
Gjatë dy viteve të fundit, tendat e tyre janë bartur ose shqyer nga erërat e forta, duke e përkeqësuar më shumë situatën në mungesë të alternativave apo masave mbrojtëse.
Për shkak të kushteve të motit dhe dëmeve nga bombardimet izraelite, Zyra e Medias e Gazës vlerëson se 93 për qind e të gjitha tendave të personave të zhvendosur nuk janë më të përshtatshme për strehim – 125.000 nga gjithsej 135.000.
Alternativat mbeten të paarritshme në territor për shkak të kufizimeve izraelite ndaj hyrjes së ndihmave humanitare.
Autoritetet thonë se Izraeli po shkel protokollin humanitar të marrëveshjes së armëpushimit të arritur muajin e kaluar, duke përfshirë edhe bllokimin e materialeve të strehimit si tendat dhe shtëpitë mobile.
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit, e bazuar në planin 20-pikësh të presidentit amerikan Donald Trump, përfshin lirimin e pengjeve izraelitë në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani parashikon gjithashtu rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Izraeli ka vrarë më shumë se 69.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, në Gaza që nga tetori i vitit 2023 dhe e ka kthyer territorin në gërmadha.