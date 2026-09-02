Stuhia në Shkup detyron avionin nga Cyrihu të devijojë drejt Prishtinës
Avioni i kompanisë ajrore Edelweiss, i cili u nis nga Cyrihu në orën 18:00, për shkak të motit të keq në Shkup nuk mundi të ulej në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit.
Pas rreth 20 minutash duke qarkulluar mbi zonë, piloti vendosi ta devijojë fluturimin dhe të ulet në Aeroportin e Prishtinës.
Një pjesë e madhe e pasagjerëve në bord janë shtetas të Maqedonisë së Veriut.
Avioni ishte planifikuar të mbërrinte në Aeroportin e Shkupit rreth orës 20:00.