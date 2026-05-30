Stuhia e fuqishme e rërës godet Indinë/ Erërat arrijnë shpejtësinë 70 kilometra në orë, kaos në qarkullimin rrugor

Një stuhi e fuqishme rëre goditi Indinë pasditen e sotme, duke krijuar skena spektakolare, por edhe të rrezikshme.

Qielli u mbulua plotësisht nga një shtresë e dendur pluhuri, ndërsa dita u errësua aq shumë sa ngjante me natën.

Fenomeni ndodhi rreth orës 14:00 sipas kohës lokale, me efektet më intensive të regjistruara në Churu dhe zonat përreth, ku dukshmëria u reduktua në vetëm disa metra.

Për shkak të kushteve të vështira, shumë automjete u detyruan të ndalonin ose të lëviznin me shpejtësi shumë të ulët. Shoferët përdorën dritat e mjeteve edhe në mes të ditës, pasi pluhuri i dendur e bëri të vështirë shikueshmërinë.

Sipas të dhënave meteorologjike, erërat arritën shpejtësi deri në 70 kilometra në orë. Edhe pse fenomeni zgjati rreth 30 minuta, ai ishte i mjaftueshëm për të shkaktuar shqetësime të konsiderueshme në zonë.

Banorët dhe punonjësit në ambiente të hapura kërkuan menjëherë strehim në vende të mbyllura për t’u mbrojtur nga erërat e forta dhe pluhuri i dendur që përfshiu rajonin.

 

