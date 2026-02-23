Stuhia e fuqishme dimërore bllokon shkollat dhe transportin në ShBA

Stuhia e fuqishme dimërore bllokon shkollat dhe transportin në ShBA

Një stuhi e fuqishme dimërore ka detyruar mbylljen e shkollave dhe pezullimin e shërbimeve të transportit në pjesën Veri-Lindore të SHBA-së, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për borë të dendur, erëra të forta dhe udhëtim të rrezikshëm.

New York-u ka shpallur gjendjen e emergjencës dhe ka mbyllur të gjitha shkollat publike, ndërsa zyrtarët kërkojnë që banorët të qëndrojnë në shtëpi.

Kryebashkiaku Zohran Mamdani urdhëroi largimin e automjeteve nga rrugët për të lehtësuar pastrimin e borës dhe punën e ekipeve emergjente.

Guvernatorja e New York, Kathy Hochul, aktivizoi 100 anëtarë të Gardës Kombëtare për të ndihmuar në zonat më të prekura, ndërsa në Massachusetts dhe New Jersey u shpallën emergjenca rajonale, transmeton Klankosova.tv

Mbi 5,000 fluturime u anuluan për të hënën, ndërsa NJ TRANSIT ndaloi shërbimet e autobusëve dhe trenave.

Edhe shërbimet publike në Rhode Island janë pezulluar derisa moti të përmirësohet.

