Stuhia e çmimeve dhe stuhia e luftës ruso-ikrainase, afektimi i Maqedonisë së Veriut!

Shkruan: Abdylmenaf BEXHETI, Tetovë

Historia humane dhe kulturore na ka mësuar se të gjitha luftërat janë të pakuptimta meqë në fund përfundojnë me negociata dhe marrëveshje në tavolinë. Ndërkohë që historia ekonomike është diçka tjetër dhe këtu shtjellimi bëhet në këtë dioptri. Pasojat e luftës ruso-ukrainase janë të mëdha, para së gjithash në jetë njerëzish (viktima, të plagosur, pasoja traumatike etj.) dhe më pas edhe ato materiale. Eksternaliet negative, si efekte dytësore dhe tretësore, si ato të natyrës ekonomike e sociale, ashtu edhe ato të natyrës së prishjes të rendit botëror, janë të pallogaritshme, si në kuptim të përmasave, ashtu dhe të kohëzgjatjes.

Kulmi i krizës energjetike, por jo vetëm, koincidoi me kohën e fillimit të agresionit rus mbi Ukrainë, edhe pse gjeneza e saj ishte shumë më herët. Këtë e shkaktuan disa faktorë, por mbi të gjitha ishin: përcaktimet strategjike globale në Konferencën e Glazgow-it për reduktim të CO2 në përmasa dhe targete përtej mundësive reale; rritja e kërkesës globale si rezultat i procesit të ripërtëritjes ekonomike në botë që në vjeshtë të 2021-shit; thatësirat e vitit paraprak (vera 2021), posaçërisht në regjionin tonë, si dhe pritshmëritë për rritje edhe më intensive të kërkesës globale përgjatë 2022-tës, para se gjithash si pasojë e rritjeve ekonomike në Kinë dhe SHBA, që së bashku përbëjnë pothuajse rreth 40% të ekonomisë globale.

Meqë energjia dhe energensët janë inpute më të shprehura në të gjitha degët ekonomike dhe hallka më iniciale dhe ndikuese në zinxhirin e çmimeve të të gjitha produkteve dhe shërbimeve, ajo ndikoi dukshëm në nxitjen e çmimeve tjera, nga ato të mallrave strategjike të bursës e deri te produktet finale të një asortimenti të gjerë.

Realisht kriza energjetike për rreth 4-5 muaj i parapriu luftës ruso-ukrainase. Shërbimet inteligjente që në nëntorin e kaluar, së paku në anët tona, sikur e paralajmëruan erën e kësaj lufte të pakuptimtë se mbase te vendet e tyre, siç mësohet sot, edhe shumë më herët! Normalisht, fillimi i luftës, si çdo herë, por kësaj radhe, edhe për shkak të pozitës ekonomike në tregjet botërore të dy vendeve në luftë të drejtpërdrejtë, pastaj të pozitës gjeografike dhe forcës ushtarake të agresorit, reagimit të çmimeve të të gjitha mallrave strategjike (të bursës dhe jo vetëm) ishte sa i shpejt po aq edhe i fuqishëm në rritje.

Këtë fenomen e karakterizojnë disa rrethana specifike, jo krejt të rastësishme, si: kulmi i sezonit të konsumit energjetik dhe varësia nga gazi rus i pjesës dërrmuese të Europës kontinentale, spiralja përshpejtuese e inflacionit të filluar më herët se lufta, paketa e shpejtë (si asnjëherë më parë) e masave sanksionuese të Perëndimit ndaj Rusisë, nivelet e larta të borxhit publik krahasimisht me dy vite më pare… të gjitha këto ndikojnë edhe më shumë në pasiguri dhe pritshmëri, si dy faktorë dominues në rrjedhat ekonomike, posaçërisht në përmasa globale.

Meqë kërkesa e botuesit ishte të fokusohemi më shumë në specifikat vendore të ndikimit të krizës, me theks në ato ekonomike, unë do ndalem te rasti i Maqedonisë së Veriut, posaçërisht në disa segmente dhe situata në të cilët ajo gjendet.

Së pari, vendi, si asnjëherë më parë, u fut në stinën e vjeshtës dhe dimrit me nivel kaq të ulët të potencialit të energjisë elektrike, kjo si pasojë e harxhimit të paplanifikuar të resurseve hidroakumuluese, fenomen që është alarmuar, bile edhe nga qeveritarë të përgjegjshëm që në pikun e verës! Bilanci energjetik i vendit edhe ashtu strukturalisht është deficitar me mungesë prej rreth 30 për qind (prodhohet rreth 4 teravat, ndërkohë që shpenzohen rreth 6 teravat në vit). Struktura e prodhimit shkon deri në 70 për qind e bazuar ne burime termo (kryesisht thëngjill jo mjaft kalorik dhe cilësor). Në rrethana dhe kushte normale vendi furnizohet nga fqinjët, por në kushte lufte tregjet preferuese jo vetëm që shtrenjtohen, por edhe çrregullohen.

Së dyti, niveli i borxhit publik, edhe për shkak të “pakove anti-Covid 19” përgjatë viteve 2020 dhe 2021 (shtatë pako), u rrit për më se 11 për qind, nga 49 për qind në rreth 60 për qind të PBB-së vendore. Edhe hapësira fiskale është goxha e harxhuar, jo vetëm në raport me borxhin publik, por edhe në raport me strukturën e shpenzimeve publike, me theks në të “drejtat sociale”, që për nga natyra e tyre nuk janë fleksibile në teposhtëze por vetëm në përpjetë! Ana e të ardhurave publike ka vetëm hapësirë në reduktim të ekonomisë informale (që shkon mbi 30 për qind e PBB-së) dhe në rritjen ekonomike. Kjo e fundit në kushte krize është negative, ndërkohë që formalizimi edhe më shumë sfidohet, sepse përgjatë cikleve të krizës, joformaliteti zakonisht rritet!

Së treti, vendimet paraprake për subvencionim të plotë të energjisë elektrike për të gjitha familjet pa diferencuar ose targetuar ato në nevojë specifike me të ardhura të ulëta ose edhe nënmesatare ishin të arsyeshme nga aspekti social, por jo edhe nga aspekti ekonomik. Edhe pse nuk janë publikuar llogaritje të sakta për këtë kosto fiskale, me shumë gjasë për gjithë sezonin (rreth 5/6 muaj) kjo kosto mund të shkojë mbi 300 milionë euro.

Së katërti, rritja e pagës minimale në 18 mijë denarë (rreth 295 euro) si efekt fiskal i vetëm këtij viti do shkojë në mbi 16 milionë euro pa llogaritur këtu nivelizimet me indeksin e çmimeve me pakicë, në njërën anë, dhe indeksin e rritjes së pagës mesatare, në anën tjetër. Kur kësaj t’i shtohet edhe rritja e pensioneve, si dhe shtesat nga 1.000 denarë për tre muaj të vitit, si edhe sistemi i nivelizimit të pensioneve me indeksin e çmimeve me pakicë, atëherë kostot fiskale do jenë shumë më të larta. Pos këtyre rritjeve, me prishjen e sistemit të “rankimit të pagave” në sektorin publik, kur paga e mirëmbajtësit në shkollë ka arritur pagën e mësuesit të matematikës, kjo situate domosdo do të implikojë nevojën e rishikimit të rankimit, sigurisht në përpjetë, ngjashëm si edhe të drejtat sociale të shpjeguara më lart. Zaten, këto kërkesa sindikale për harmonizimin ose nivelizimin e “shkallëzuar” të pagave të sektorit publik dhe shtetëror tashmë kanë arritur në adresën e qeverisë.

Së pesti, pakoja e 26 masave të miratuara javë më parë, me kosto rreth 400 milionë euro (90 milionë kosto direkte në reduktim të të ardhurave publike dhe rreth 300 milionë euro në kosto të tjera subvencionuese dhe mbështetëse në anën e shpenzimeve publike), janë barrë e shtuar për buxhetin qendror. Në cilën anë dhe në cilët zëra buxhetorë do të ndikojë kjo mbetet të shihet përgjatë rishikimit të parë të tij. Me shumë gjasë, investimet kapitale janë gjithmonë zëri që pëson më shumë edhe për shkak të natyrës dinamike dhe kohore të realizimit. Kjo është e kuptueshme për kushtet e krizës, por me impakt më ndikues në ekonomi në plan afat mesëm dhe afatgjatë. Por, kush mendon për plane afatgjata në kohë lufte? Është e njohur thënia e ekonomistit më të famshëm të shek. 20-të (Xh. M. Kejs) se “në plan afatgjatë, të gjithë ne jemi të vdekur”, gjë që për politikëbërësit është edhe më e preferueshme për t’u arsyetuar.

Në këto rrethana janë për t’u përshëndetur edhe vendimet e fundit të Qeverisë sipas propozimeve të ministrit të Financave (që, pos tjerash, pikërisht këto i sugjerova në takimin konsultativ në Qeveri) për kursime dhe shkurtime në zërin buxhetor “mallra, shërbime dhe punë të tjera kontraktuese”, që zakonisht përgjatë krizave të kësaj natyre duhet të zbatohen pa përjashtim. Kur qeveria bëhet shembull për shkurtime të tilla (edhe pse ndoshta akoma të pamjaftueshme!), kjo pa dyshim se krijon hapësirë morale të kërkojë nga gjithë aktorët e tjerë në shoqëri. Për shembull, javën a kaluar, në UEJL patëm një debat rreth kthimit të “fuqisë së butë” të Francës në Ballkanin Perëndimor, me ç’rast ambasadori Bomgartner, së bashku me dy shoqërues nga ambasada, erdhi dhe shkoi nga UEJL me një taksi të thjeshtë. Imagjinoni sa larg jemi ne me sjelljet tona!

Andaj afektimet e drejtpërdrejta nga kriza ruso-ukrainase, pa llogaritur pasojat indirekte ekonomike e sociale, si edhe pasojat negative të rritjes ekonomike, që me shumë gjasë do jetë mirë po qe se mbetemi në shifër pozitive, që tani janë të mëdha. Askush, për momentin, nuk mund të parashikojë në çfarë përmasash konkrete do të shkojnë ato përderisa nuk ka një kohë të përcaktuar se kur mund të ndalojë lufta e pakuptimtë atje. Në anën tjetër, nëse spiralja inflatorike vazhdon e përcillet me humbje të vendeve të punës (posaçërisht industria automobilistike) dhe rënie ekonomike, me shumë gjasë mund të hyjmë në stagflacion (rënie ekonomike dhe punëzënie me rritje inflacioni). Disa kapacitete industriale, si p.sh. ajo e përpunimit dhe eksportit të çelikut, edhe mund të përfitojë si rezultat i dështimeve të konkurrentëve më të fuqishëm, që kryesisht janë varur prej importit nga Ukraina.

Pyetja dhe dilemat më të shpeshta nga opinioni janë si dhe sa reaguan institucionet për t’i menaxhuar këto pasoja?

Përkundër pakënaqësive të opozitës, të cilët si duket u befasuan si me intensitet, ashtu edhe me vëllimin e pakos që as vetë nuk e kishin pritur, kësaj radhe reagimi i institucioneve (në këtë rast i Qeverisë) ishte shumë më i shpejtë se para dy vitesh, por edhe më i fokusuar, përpos gjithëpërfshirjes sociale (qasje lineare) në vend të targetimit të shtresave sociale në nevojë. Nëse do të krahasohet me vendet e regjionit, por edhe më gjerë, për nga madhësia, por edhe nga struktura, pakoja e “rezistencës së pasojave nga çmimet e luftës” rezulton se Qeveria ka qenë shumë dorëlirë. Krahasuar vetëm me Kroacinë, p.sh. është rreth dyfishi i saj, edhe pse me popullatë faktike (jo statistikore) vendi ynë shkon në rreth 2,5 herë më pak. Situata është shumë e ngjashme krahasuar edhe me Shqipërinë. Me Slloveninë, shumë herë më të fuqishme, po ashtu. Analistët politikë do t’i thoshin kësaj situate i vjen era e “parapërgatitjeve zgjedhore”!

Personalisht dhe në përgjithësi e vlerësoj dhe i arsyetoj këto “pako të masave”, edhe pse gjatë procesit konsultativ i kam shprehur qartë mendimet kundërshtuese (profesionale dhe shkencore) në lidhje me prishjen e sistemit të TVSH-së, si dhe kujdesin për menaxhim të pritshmërive, përfshi këtu edhe zinxhirin e kërkesave për rritje pagash nga “sindikalistët”! Në kohë lufte nuk pyeten sindikalistët dhe aq më pak ata që përfitojnë nga rrethanat e tilla (përfitues spekulativ), siç janë korporatat, që tregtojnë mallra me çmime që lëvizin në bazë ditore! Këta të fundit kanë marrëdhënie konflikt interesi me politikëbërësit. Zaten, këto veprime qytetarët te ne edhe i “shijuan” në njëfarë mase javët e kaluara. Në anën tjetër, Shqipëria është shembull se si i menaxhon këto situata në rrethana kur tregjet tona janë jofunksionale dhe me preferenca të larta spekulative. Bordet sektoriale janë leva qeveritare për t’i monitoruar këto preferenca, pavarësisht shumë kritikave të adresuara rreth efikasitetit të tyre.

Për ta mbyllur, urojmë dhe dëshirojmë sa më parë që lufta dhe vuajtjet të ndërprite, si dhe të fillojë procesi i “qetësimit” të çmimeve, sepse sado që dorëlirë bëhen qeveritë, bile edhe të shteteve më të fuqishme në botë, ato kanë shumë kufizime në mundësi për pafundësi të mbështetjeve si këto. Kjo vlen posaçërisht kur pa u tejkaluar njëra krizë, vjen tjetra!