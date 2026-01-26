Stuhi dimërore e rrezikshme përfshin SHBA-në, shtatë të vdekur dhe mijëra pa energji elektrike

Stuhi dimërore e rrezikshme përfshin SHBA-në, shtatë të vdekur dhe mijëra pa energji elektrike

Një stuhi e fuqishme dimërore ka goditur Shtetet e Bashkuara, duke lënë shtatë të vdekur dhe duke ndërprerë energjinë për qindra mijëra shtëpi.

Shkollat dhe rrugët janë mbyllur, ndërsa fluturimet janë anuluar. Kushtet “kërcënuese për jetën” përfshijnë Teksasin dhe Anglinë e Re, sipas Shërbimit Kombëtar të Motit.
Mbi 800 mijë familje janë pa energji elektrike, dhe më shumë se 11 mijë fluturime janë anuluar.

MARKETING

Të ngjajshme

Bllokadë në disa pika kufitare, transportuesit e mallrave sot në protestë

Bllokadë në disa pika kufitare, transportuesit e mallrave sot në protestë

Ilir Demiri për Qytetin e Sigurt: Ligji do kalonte edhe pa votën time

Ilir Demiri për Qytetin e Sigurt: Ligji do kalonte edhe pa votën time

Shtetasja kroate dyshohet se e ka plagosur bashkëshortin e saj nga Maqedonia

Shtetasja kroate dyshohet se e ka plagosur bashkëshortin e saj nga Maqedonia

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Të shtëna me armë në Berlin, pesë persona të plagosur, dy prej tyre në gjendje të rëndë

Të shtëna me armë në Berlin, pesë persona të plagosur, dy prej tyre në gjendje të rëndë

Zelensky: Dokumenti i garancive të SHBA-së për Ukrainën është 100% gati!

Zelensky: Dokumenti i garancive të SHBA-së për Ukrainën është 100% gati!