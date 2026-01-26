Stuhi dimërore e rrezikshme përfshin SHBA-në, shtatë të vdekur dhe mijëra pa energji elektrike
Një stuhi e fuqishme dimërore ka goditur Shtetet e Bashkuara, duke lënë shtatë të vdekur dhe duke ndërprerë energjinë për qindra mijëra shtëpi.
Shkollat dhe rrugët janë mbyllur, ndërsa fluturimet janë anuluar. Kushtet “kërcënuese për jetën” përfshijnë Teksasin dhe Anglinë e Re, sipas Shërbimit Kombëtar të Motit.
Mbi 800 mijë familje janë pa energji elektrike, dhe më shumë se 11 mijë fluturime janë anuluar.