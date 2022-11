Stuhi bore në Amerikë: Niveli i borës ka arritur një metër e gjysmë, trafiku ndalet

Një stuhi e hershme e dimrit me një të ashtuquajtur stuhi me efekt liqeni hodhi borë të madhe në pjesë të shtetit perëndimor të Nju Jorkut, me të paktën dy vdekje të raportuara, ndërprerje të udhëtimeve dhe “pluhurin e akullit” që pritet të rritet gjatë fundjavës.

Niveli i borës në disa zona është 1.5 metra. Zyrtarët dhe ekspertët paralajmërojnë se kjo stuhi ka potencialin të jetë historike, edhe për rajonin Buffalo, ku bora e madhe është e zakonshme në muajt e dimrit, raporton CNN.



Reshjet pritet të vazhdojnë edhe këtë fundjavë.

– Udhëtimi do të jetë jashtëzakonisht i vështirë, në mos pothuajse i pamundur. Dukshmëria do të jetë afër zeros herë pas here me mbulesë të thellë bore në rrugë – paralajmëroi shërbimi meteorologjik lokal.

Dhjetra fluturime brenda dhe jashtë Aeroportit Ndërkombëtar të Buffalo Niagara janë anuluar për shkak të përkeqësimit të kushteve të stuhisë, sipas faqes së internetit të aeroportit.



Dëbora e madhe pritet të vazhdojë të godasë rajonin Buffalo herët të shtunën, me pak pushim të shtunën pasdite ndërsa stuhia lëviz më në veri. Në rrugë ka mjete të zhytura në dëborë. Edhe disa borëpastruese ngecin në zonat më të goditura nga stuhia.