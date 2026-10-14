Studentët vazhdojnë protestën, thyhen edhe xhamat e filialit të një banke

Studentët vazhdojnë protestën, thyhen edhe xhamat e filialit të një banke

Një pjesë e protestuesve janë zhvendosur te “Zogu i Zi”. Revolta e studentëve vijon që prej orëve të para të mëngjesit. Ata kanë sulmuar filialin e një banke të nivelit të dytë duke thyer xhamat por edhe një dyqan aty pranë.

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Disa institucioneve janë vënë në shënjestër të protestuesve ku edhe iu është vënë flaka, si Ministria e Financave, Ministria e Drejtësisë, apo edhe Bashkia e Tiranës.

Gjithashtu protestuesit qëndruan për disa orë te Kryeministria, ndërsa pati edhe tensioneve mes forcave të policisë të cilët u përgjigjën me gaz lotsjellës.

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