Studentët shqiptarë protestojnë sërish të hënën në Shkup

Studentët shqiptarë protestojnë sërish të hënën në Shkup

Studentët shqiptarë të Fakulteteve Juridike nga tri universitetet me mësim në gjuhën shqipe – Universiteti i Tetovës (UT), Universiteti “Nënë Tereza” (UNT) dhe Universiteti i Evropës Juglindore (UEJL) – kanë paralajmëruar organizimin e protestës së dytë radhazi, në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore.

Në një njoftim publik, ata kanë bërë thirrje për mobilizim qytetar, duke ftuar pjesëmarrësit në tubimin që do të mbahet më 18 maj (e hënë), në orën 16:30, para Urës së Gurit në Shkup.

“Mos mungo, dil mbroje gjuhën!”, thuhet në mesazhin e studentëve, të cilët kërkojnë mbështetje më të gjerë për këtë kauzë.

MARKETING

Të ngjajshme

VLEN vendos kufij ndaj bixhozit: Kazinotë larg shkollave dhe ndalim reklamave

VLEN vendos kufij ndaj bixhozit: Kazinotë larg shkollave dhe ndalim reklamave

Tetë persona të vrarë në sulmet ajrore izraelite në jug të Bejrutit, përfshirë dy fëmijë

Tetë persona të vrarë në sulmet ajrore izraelite në jug të Bejrutit, përfshirë dy fëmijë

Aliu për hantavirusin: Grup i ekspertëve po përgatit plan, në rast të krizës eventuale

Aliu për hantavirusin: Grup i ekspertëve po përgatit plan, në rast të krizës eventuale

Strugë: Vengu dhe Kushi në mbështetje të studentëve protestues shqiptarë

Strugë: Vengu dhe Kushi në mbështetje të studentëve protestues shqiptarë

PDK publikon listën e kandidatëve, Hamza: Mbi 50% janë prurje të reja

PDK publikon listën e kandidatëve, Hamza: Mbi 50% janë prurje të reja

Mickoski: Janë shqyrtuar prioritetet kyçe reformuese për integrimin evropian

Mickoski: Janë shqyrtuar prioritetet kyçe reformuese për integrimin evropian