Studentët shqiptarë protestojnë sërish të hënën në Shkup
Studentët shqiptarë të Fakulteteve Juridike nga tri universitetet me mësim në gjuhën shqipe – Universiteti i Tetovës (UT), Universiteti “Nënë Tereza” (UNT) dhe Universiteti i Evropës Juglindore (UEJL) – kanë paralajmëruar organizimin e protestës së dytë radhazi, në mbrojtje të përdorimit të gjuhës shqipe në provimet shtetërore.
Në një njoftim publik, ata kanë bërë thirrje për mobilizim qytetar, duke ftuar pjesëmarrësit në tubimin që do të mbahet më 18 maj (e hënë), në orën 16:30, para Urës së Gurit në Shkup.
“Mos mungo, dil mbroje gjuhën!”, thuhet në mesazhin e studentëve, të cilët kërkojnë mbështetje më të gjerë për këtë kauzë.