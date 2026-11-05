Studentët e UT-së prezantojnë projekte inovative në programin ndërkombëtar “Bridge to Balkans 2026”
Studentët e Universitetit të Tetovës, nga katedra e Informatikës, programi studimor Shkenca Kompjuterike, morën pjesë në programin ndërkombëtar “Bridge to Balkans 2026”, i organizuar më 2 nëntor 2026, në qendrën e inovacionit Innox Innovation Center në Shkup. Përmes kësaj pjesëmarrjeje, studentët patën mundësinë të prezantojnë idetë e tyre inovative dhe të bëhen pjesë e një platforme që promovon kreativitetin, zhvillimin teknologjik dhe sipërmarrjen e të rinjve.
Universiteti i Tetovës u përfaqësua në këtë aktivitet me dy projekte inovative, të realizuara nga studentët Ar Imeri, Mal Hajrullai, Nuh Mehmedi, Fis Idrizi, Daut Asllani dhe Artan Ceka. Pjesëmarrja e tyre u zhvillua nën mentorimin dhe udhëheqjen profesionale të Mr. Sc. Verda Misimi dhe Doc. Dr. Shkurte Luma-Osmani, udhëheqëse e programit studimor Informatikë, të cilat kontribuuan në përgatitjen dhe orientimin e studentëve gjatë këtij procesi.
Një rëndësi të veçantë për Universitetin e Tetovës paraqet edhe përfshirja e tij në këtë program si Partner i Ekosistemit (Ecosystem Partner). Ky bashkëpunim krijon mundësi të reja për zgjerimin e pjesëmarrjes së studentëve dhe sipërmarrësve të rinj në iniciativa që synojnë zhvillimin e ideve inovative, avancimin e potencialit kreativ dhe ndërtimin e lidhjeve me aktorë të ndryshëm të ekosistemit rajonal të inovacionit.
Programi “Bridge to Balkans 2026” është platformë mbështetëse për të rinjtë që synojnë të shndërrojnë idetë e tyre në iniciativa konkrete me potencial zhvillimi. Përmes mentorimit, orientimit profesional, përgatitjes për prezantimin e projekteve dhe mundësive për rrjetëzim, programi kontribuon në aftësimin e pjesëmarrësve dhe në krijimin e një mjedisi të favorshëm për zhvillimin e sipërmarrjes dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.
Gjatë këtij aktiviteti, studentët e Universitetit të Tetovës përfituan një përvojë të vlefshme, duke pasur mundësi të avancojnë konceptet e projekteve të tyre, të ndajnë ide me pjesëmarrës të tjerë dhe të njihen më nga afër me praktikat e zhvillimit të projekteve inovative. Kjo përvojë përbën një hap të rëndësishëm drejt ndërthurjes së njohurive akademike me aftësitë praktike dhe kërkesat e mjedisit bashkëkohor teknologjik e sipërmarrës.
Në këtë kontekst, edhe Parlamenti Studentor i Universitetit të Tetovës kontribuon në promovimin e iniciativave të tilla, duke mbështetur angazhimin e studentëve në aktivitete që pasurojnë përvojën e tyre universitare dhe krijojnë mundësi për zhvillim akademik, profesional dhe personal. Nxitja e pjesëmarrjes në programe ndërkombëtare dhe iniciativa inovative është një element i rëndësishëm në fuqizimin e rolit të studentëve dhe në zgjerimin e perspektivave të tyre për të ardhmen.
Pjesëmarrja e studentëve në “Bridge to Balkans 2026” dhe përfshirja e Universitetit të Tetovës si Partner i Ekosistemit pasqyrojnë angazhimin e institucionit për të krijuar mundësi të reja zhvillimi, për të mbështetur kreativitetin dhe inovacionin, si dhe për të promovuar frymën sipërmarrëse në mesin e studentëve. Njëkohësisht, ky bashkëpunim kontribuon në forcimin e lidhjeve me organizata dhe institucione ndërkombëtare, duke krijuar hapësira për shkëmbim përvojash, avancim profesional dhe pjesëmarrje aktive në ekosistemin rajonal të inovacionit.